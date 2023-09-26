Президента футбольного клуба из Колумбии застрелили после поражения его команды

Злоумышленники открыли огонь по функционеру на глазах у его дочери, после чего тот скончался в больнице.

В Колумбии был убит президент местного футбольного клуба Тигрес Эдгар Паэс.

Преступление было совершено в Боготе недалеко от домашнего стадиона клуба Метрополитано де Течо после поражения команды от Атлетико Кали (2:3) в матче второго дивизиона страны.

Как сообщает El Colombiano, когда 63-летний Паэс возвращался домой на своем автомобиле, его догнали двое мужчин на мотоцикле и открыли огонь на глазах у его дочери, которая также находилась в машине.

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Функционер был доставлен в больницу, где он скончался от пулевых ранений в грудную клетку, шею и голову.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения в том районе.

𝐃𝐢𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐦𝐚𝐦𝐨𝐬 🕊️



¡𝑃𝑂𝑅 𝑆𝐼𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸 𝑌 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑆𝐼𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸 𝐸𝑁 𝑁𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝐴𝑍𝑂𝑁𝐸𝑆!



𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝑭𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑺.𝑨. pic.twitter.com/YyA6Ub8Att — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 25, 2023

Также отмечается, что убийство президента Тигрес произошло на фоне расследования в отношении некоторых колумбийских клубов о возможной причастности к договорным матчам.

Отметим, что Тигрес на данный момент является абсолютным аутсайдером второго колумбийского дивизиона, занимая последнее место в турнирной таблице и набрав девять очков в 13 сыгранных матчах.

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