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Президента футбольного клуба из Колумбии застрелили после поражения его команды

Злоумышленники открыли огонь по функционеру на глазах у его дочери, после чего тот скончался в больнице.
Сегодня, 13:28
Эдгар Паэс / tigresfutbolclub.com
Эдгар Паэс / tigresfutbolclub.com

В Колумбии был убит президент местного футбольного клуба Тигрес Эдгар Паэс.

Преступление было совершено в Боготе недалеко от домашнего стадиона клуба Метрополитано де Течо после поражения команды от Атлетико Кали (2:3) в матче второго дивизиона страны.

Как сообщает El Colombiano, когда 63-летний Паэс возвращался домой на своем автомобиле, его догнали двое мужчин на мотоцикле и открыли огонь на глазах у его дочери, которая также находилась в машине.

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Функционер был доставлен в больницу, где он скончался от пулевых ранений в грудную клетку, шею и голову.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения в том районе.

Также отмечается, что убийство президента Тигрес произошло на фоне расследования в отношении некоторых колумбийских клубов о возможной причастности к договорным матчам.

Отметим, что Тигрес на данный момент является абсолютным аутсайдером второго колумбийского дивизиона, занимая последнее место в турнирной таблице и набрав девять очков в 13 сыгранных матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колумбия

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