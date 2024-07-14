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Тренер Колумбии раскритиковал решение увеличить перерыв между таймами в финале Копы из-за выступления Шакиры

Вместо привычных 15 минут колумбийцы и аргентинцы будут отдыхать 25 минут.
Сегодня, 22:28
Нестор Лоренсо / Getty Images
Нестор Лоренсо / Getty Images

В рамках финала Копа Америка Аргентиина встретится с Колумбией. В данном матче будет определенного рода нововведение.

Вместо привычных 15 минут команды будут отдыхать 25 минут между таймами. Причиной тому станет выступление Шакиры в перерыве финального поединка.

Наставник колумбийцев Нестор Лоренсо поделился мыслями о контраверсионном решении организаторов.

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"Когда правила меняются для обеих команд, когда плохое поле для обеих команд, когда погода плохая для обеих команд, я не могу сказать, плохо это или хорошо для одной стороны.

Но я не могу этого понять. Я хотел бы, чтобы все было как всегда. Когда мы выходили на второй тайм через 16 минут, нас наказывали, а теперь, когда будет шоу, мы можем выйти на 20 минуте перерыва. Игроки могут остыть, но это касается обеих команд", - сказал Лоренсо.

В финале Колумбия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 15 июля в 3:00 по Киеву.

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