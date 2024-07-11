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Аргентина - Колумбия: прогноз на финал Копа Америка-2024 15.07.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в решающем поединке между национальными сборными.
Сегодня, 13:20
Аргентина - Колумбия: прогноз на финал Копа Америка-2024 / twitter.com/copaamerica
Аргентина - Колумбия: прогноз на финал Копа Америка-2024 / twitter.com/copaamerica

В ночь на понедельник, 15 июля, состоится финальный матч Копа Америка-2024, который проходит в США.

Трофей в решающем поединке турнира разыграют национальные сборные Аргентины и Колумбии.

На пути к финалу "альбиселесте" со стопроцентным показателем набранных очков и без пропущенных голов выиграли группу с Канадой (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0), после чего в плей-офф прошли Эквадор (1:1, пен. 4:2) и тех же канадцев (2:0).

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Колумбийцы с семью баллами стали первыми в квартете с Парагваем (2:1), Коста-Рикой (3:0) и Бразилией (1:1), а в плей-офф выбили Панаму (5:0) и Уругвай (1:0).

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Финал Копа Америка-2024 Аргентина - Колумбия состоится в Майами-Гарденс, штат Флорида на арене Хард Рок Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на финал Копа Америка-2024 Аргентина - Колумбия

Фаворитом будущего матча букмекеры считают аргентинскую сборную, отдавая ей предпочтение в предстоящем противостоянии с колумбийцами.

Прогноз букмекеров на матч Аргентина - Колумбия

  • Победа Аргентины: 2.26
  • Ничья: 3.10
  • Победа Колумбии: 3.30

При этом эксперты считают, что решающий поединок турнира не будет результативным: коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.66, а на меньше - 1.50.

Статистика противостояния Аргентины и Колумбии

Всего за свою историю Аргентина и Колумбия провели между сборной 40 матчей, и на данный момент очевидное преимущество в личных встречах на стороне "альбиселесте", которые выиграли половину из них. Аргентинцы одержали 20 побед, потерпели девять поражений от колумбийцев, а еще 11 поединков завершилось вничью.

Аргентина - Колумбия
20 Победы 9
11 Ничьи 11
70 Голы 38

Отметим, что третье место на нынешнем Кубке Америки между собой разыграют сборные Канады и Уругвая.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.

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