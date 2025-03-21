Отбор на ЧМ-2026: Бразилия дожала Колумбию, Парагвай обыграл Чили
В рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026 прошло три матча.
Главной вывеской ночи стал поединок между Бразилией и Колумбией. «Пентакампеонам» пришлось помучить, однако, Винисиус Жуниор помог команде вырвать победу.
Бразилия - Колумбия 2:1
Голы: Рафинья, 6 (пен), Винисиус Жуниор, 90+9 - Диас, 41.
Бразилия: Алиссон (Бенто, 78) - Арана, Габриэл, Маркиньос, Вандерсон (Уэсли, 79) - Бруно (Андре, 78), Жерсон (Жоэлинтон, 28) - Винисиус Жуниор (Ортис, 90+12), Рафинья, Родриго (Савиньо, 78) - Жоао Педро (Кунья, 60).
Колумбия: Варгас - Мохика, Лукуми, Санчес (Куэста, 75), Муньос - Ариас (Карраскаль, 87), Лерма, Риос - Родригес (Кастано, 90+6) - Диас, Кордоба (Борре, 87).
Предупреждения: Бруно, Габриэл, Жоэлинтон - Риос.
Также встретились Перу и Боливия.
Хозяева легко победили в данном поединке со счетом 3:1. Стоит отметить, что единственный гол боливийцев забил Мигелито, который мог оказаться в Динамо.
Перу - Боливия 3:1
Голы: Поло, 37, Геррейро, 45, Флорес, 82 - Мигелито, 58 (пен).
Перу: Гальесе - Трауко, Абрам, Гарсес, Адвункула - Пенья (Флорес, 73), Тапия, Каррильо (Лопес, 80) - Рейна (Квеведо, 65), Поло (Акино, 64) - Геррейро (Лападула, 80).
Боливия: Вискарра - Сагредо (Чавес, 46), Моралес, Акин, Медина - Вака, Куэльяр (Матеус, 46), Вильямиль - Фернандес, Мигелито (Паньягуа, 87), Альгараньяс (Абрего, 90).
В заключительном поединке состоялось противостояние Парагвая и Чили.
Судьбу противостояния решил один забитый мяч. Его автором стал Омар Альдерете.
Парагвай - Чили 1:0
Гол: Альдерете, 60.
Парагвай: Фернандес - Алонсо, Альдерете, Бальбуэна, Касерес - Альмирон (Вильясанти, 86), Кубас, Бобадилья (Галарса, 46), Соса (Каку, 86) - Санабрия (Авалос, 77), Энкисо (Ромеро, 90+1).
Чили: Кортес - Суасо, Диас, Марипан, Лойола - Эчеверрия, Видаль (Сампедри, 71) - Аравена (Вальдес, 60), Писсаро (Кабраль, 71), Сепеда (Осорио, 83) - Варгас (Арангис, 72).
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