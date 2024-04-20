Прометей обыграл Калев и стал двукратным чемпионом ЛЕБЛ

В субботу, 20 апреля, Прометей отправился в гости к Калеву в рамках плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

После первой половины матча украинская команда проигрывала восемь очков, но собралась и устроила камбек во второй половине.

Третью десятиминутку "титаны" выиграли со счетом 23:9. Однако под конец поединка эстонцы сумели сравнять счет, и финал матча был очень напряженным и жарким.

Однако два трехочковых Джиана Кавелла позволили Прометею все же вырвать победу. Благодаря этому украинский клуб стал первым в истории двукратным чемпионом ЛЭБЛ.

ЛЭБЛ. Плей-офф

Калев-Крамо - Прометей - 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

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