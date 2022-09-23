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Баскетбол

Бемберг - Будивельник: прогноз на полуфинал квалификации Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает о перспективах киевского клуба в квалификации ЛЧ.
Сегодня, 13:25
Будивельник / БК Будивельник
Будивельник / БК Будивельник
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В рамках квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов Украину представит киевский Будивельник.

В отборе примут участие 24 команды, разделенные на четыре секстета. В каждом секстете команды играют по олимпийской системе – две сеяные команды начинают участие с полуфиналов, четыре несеяных из четвертьфиналов.

Наши баскетболисты в первом матче сумели разгромить шведскую команду Норрчепинг Дольфинс (87:51). В полуфинале отбора украинский коллектив сыграет с представителем Германии - Бамберг. Фаворитом противостояния считается именно Будивельник, на победу киевлян букмекеры дают коэффициенты в районе 1,70, в то время как на их соперника около 2,25.

Матч в Украине покажет телеканал УНИАН.

Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов в сетке Строителя

Полуфиналы

  • 23 сентября. Будивельник - Бамберг (Германия)
  • 23 сентября. Бенфика - Керавнос (Кипр)

Финал

  • 25 сентября. Победители полуфиналов

Все матчи сетки будут проходить в столице Португалии Лиссабоне, на домашней арене Бенфики. В основную часть Лиги чемпионов проходит только победитель сетки.

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