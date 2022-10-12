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Баскетбол

Будивельник начнет выступления в Кубке Европы ФИБА

Киевский клуб стартует в ерокубковом турнире.
Сегодня, 18:22
Будивельник / ФБУ
Будивельник / ФБУ
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В среду, 12 октября, киевский Будивельник начнет свой путь по Кубку Европы ФИБА, где сыграет первый матч группового раунда.

Команде Валерия Плеханова будет противостоять итальянский Бриндизи. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет на т/к УНІАН, а также на сайте Федерации баскетбола Украины.

В одной группе с киевлянами помимо Бриндизи также находятся нидерландский Донар и эстонский Калев/Крамо.

Напомним, что Будивельник не смог преодолеть второй раунд квалификации Лиги чемпионов, неожиданно уступив немецкому Бамбергу, в следствие чего команда продолжит свои выступления именно на Кубке Европы ФИБА.

Ранее стало известно, что Будивельник и еще семь команд будут участвовать в Суперлиге Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина баскетбол будивельник фиба Кубок Европы ФИБА
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