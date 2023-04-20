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Баскетбол

Фанат Хапоэля спрыгнул с верхнего яруса трибуны ради драки с фанатами Ховентута

Чего только не сделаешь ради старой-доброй фанатской потасовки.
Сегодня, 19:21
Хапоэль - Ховентут / скриншот
Хапоэль - Ховентут / скриншот

В среду, 19 апреля, состоялся четвертьфинальный поединок Еврокубка, в котором сошлись испанский Ховентут и израильский Хапоэль.

Встреча завершилась победой испанского коллектива со счетом 82:74. Однако самым ярким моментом матча стала не какая-то интересная комбинация, а действия на трибунах.

Как сообщает BasketNews, на арене не обошлось без инцидента при участии болельщиков обеих команд.

На матч прибыло 1600 фанатов гостей. В какой-то момент болельщики Хапоэля начали конфликтовать с болельщиками Ховентута. В дело даже пришлось вмешаться местной полиции.

Один фанат израильской команды спрыгнул с верхнего яруса прямо к испанцам, после чего началась драка. Сообщается, что данный инцидент никак не помешал игре.

Напомним, что на той же стадии Еврокубка выступал украинский Прометей. Команда из Слобожанского обыграла греческий Промитеас и пробилась в полуфинал турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хапоэль Ховентут

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