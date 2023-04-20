Фанат Хапоэля спрыгнул с верхнего яруса трибуны ради драки с фанатами Ховентута

Чего только не сделаешь ради старой-доброй фанатской потасовки.

В среду, 19 апреля, состоялся четвертьфинальный поединок Еврокубка, в котором сошлись испанский Ховентут и израильский Хапоэль.

Встреча завершилась победой испанского коллектива со счетом 82:74. Однако самым ярким моментом матча стала не какая-то интересная комбинация, а действия на трибунах.

Как сообщает BasketNews, на арене не обошлось без инцидента при участии болельщиков обеих команд.

На матч прибыло 1600 фанатов гостей. В какой-то момент болельщики Хапоэля начали конфликтовать с болельщиками Ховентута. В дело даже пришлось вмешаться местной полиции.

Один фанат израильской команды спрыгнул с верхнего яруса прямо к испанцам, после чего началась драка. Сообщается, что данный инцидент никак не помешал игре.

Hapoel Tel Aviv fans clash with Joventut fanbase, with fans falling down to engage with each other 😳



pic.twitter.com/A7sFfkn8Hw — BasketNews (@BasketNews_com) April 19, 2023

Напомним, что на той же стадии Еврокубка выступал украинский Прометей. Команда из Слобожанского обыграла греческий Промитеас и пробилась в полуфинал турнира.