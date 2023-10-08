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Баскетбол

Евролига перенесла матчи Маккаби и Хапоэля из-за войны в Израиле

Израильским командам, вероятно, придется проводить игры турнира за границей.
Сегодня, 20:59
Лоренцо Браун / Getty Images
Лоренцо Браун / Getty Images

В ответ на вооруженный конфликт в Израиле Евролига приняла решение перенести две предстоящие игры с участием израильских команд в соревнованиях Евролиги и Еврокубка, сообщает BasketNews.

"Евролига следит за ситуацией и вместе с пострадавшими командами оценит наилучшие возможные варианты переноса игр в зависимости от доступных дат. Дополнительная информация будет опубликована, когда она станет доступна", - говорится в заявлении.

"Евролига подтверждает свою твердую приверженность против всех актов насилия и в пользу мира и будет продолжать использовать свой голос для продвижения уважения, инклюзивности и разнообразия - ценностей, которые лежат в основе организации и ее команд".

"Евролига желает выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем, кого затронула продолжающаяся трагедия".

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Также появилась информация, что сербский Партизан предложил Маккаби использовать свой тренировочный зал, жилье и арену для проведения матчей Евролиги, если израильский клуб будет вынуждениграть свои матчи турнира за границей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига маккаби хапоэль

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