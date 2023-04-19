Прометей пробился в полуфинал Еврокубка, разгромив Промитеас

Коллектив из Слобожанского вписал себя в историю украинского баскетбола.

В среду, 19 апреля, в Риге (Латвия) состоялся четвертьфинальный матч Еврокубка, в котором сошлись украинский Прометей и греческий Промитеас.

На протяжении всего поединка команда Ронена Гинзбурга демонстрировала превосходство над соперником, выиграв каждую из четвертей.

На большой перерыв команда из Слобожанского ушла при 14-очковом преимуществе, которое во второй половине лишь увеличилось.

В итоге Прометей достаточно легко обыграл своего оппонента и пробился в полуфинал Еврокубка, где сыграет с турецким Тюрком. Для Украины это лишь второй подобный случай и первый в истории для Прометея.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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Прометей - Промитеас 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)

Прометей: Стивенс (17 + 4 подбора), Клевелл (14), Липовый (10 + 4 подбора), Сидоров (8 + 5 подборов), Балвин (7 + 8 подборов + 3 передачи), Санон (7 + 5 подборов + 4 передачи), Ткаченко (6 + 3 подбора + 3 передачи), Агада (5 + 3 подбора + 7 передач), Дики (4), Петров (2).