НБА: Сан-Антонио выиграл первый матч без Уэмбаньями, ЛеБрон - самый результативный игрок дня

Состоялся первый масштабный игровой день после перерыва на Матче Звезд.

В Национальной баскетбольной ассоциации после перерыва вернулись поединки регулярного чемпионата.

Большая часть матчей прошла без интриги и "завершилась" задолго до финальной сирены, но этого нельзя сказать о поединке Чикаго и Никс - в Нью-Йорке местные игроки выиграли только в овертайме.

Стоит отметить победу Сан-Антонио Сперс, которые и без того являются одной из худших команд сезона, да еще и выступали без своего лидера Виктора Вэмбаньями.

Индиана – Мемфис 127:113 (28:33, 50:26, 24:32, 25:22)

Филадельфия – Бостон 104:124 (28:36, 28:36, 18:28, 30:24)

Атланта – Орландо 108:114 (33:21, 25:38, 23:31, 27:24)

Бруклин – Кливленд 97:110 (19:24, 31:24, 27:35, 20:27)

Нью-Йорк – Чикаго 113:111 (19:21, 31:22, 33:38, 21:23, 9:7 ВТ)

Милуоки – Клипперс 116:110 (28:29, 29:21, 23:39, 36:21)

Денвер – Шарлотт 129:115 (38:30, 28:28, 33:38, 30:19)

Сан-Антонио – Финикс 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)

Портленд – Лейкерс 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)

Параллельно с матчами НБА в Соединенных Штатах состоялся финальный поединок Турнира четырех наций в хоккее, победителем которого стала Канада[[/link_local]].

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