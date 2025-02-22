НБА: Юта без Михайлюка проиграла Оклахоме, победы Далласа и Детройта

Вашему вниманию результаты и обзоры поединков, состоявшихся в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 22 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Украинец Святослав Михайлюк не сыграл за Юту против Оклахомы (107:130).

Результаты матчей НБА за 21 февраля

Вашингтон – Милуоки 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)

Вашингтон: Сарр (22 + 7 подборов), Миддлтон (12), Пул (11), Кулибали (7), Джордж (4 + 9 подборов) – старт; Кисперт (16), Кэррингтон (8), Холмс (7), Шэмпени (5), Смарт (5), Вукчевич (4).

Милуоки: Кузма (19 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (18 + 7 потерь), Б. Лопес (18 + 9 подборов), Роллинз (15), Грин (9) – старт; Портер (12), Трент (9), Коннотон (4), Джексон (0), Симс (0).

Кливленд – Нью-Йорк 142:105 (41:29, 36:21, 33:29, 32:26)

Кливленд: Митчелл (27), Э. Мобли (21 + 8 подборов), Аллен (10), Гарлэнд (9), Струс (5 + 8 передач) – старт; Джером (19), Хантер (16), Портер (13), Окоро (6), Tomlin (5), Меррилл (5), Тайсон (4), Уэйд (2), Томпсон (0).

Нью-Йорк: Брансон (26), Таунс (23 + 7 подборов), Бриджес (14), Ачиува (7 + 10 подборов), Ануноби (5) – старт; Дадье (7), Пэйн (5), Макбрайд (5), Хукпорти (4), Райт (4), Райан (3), Шэмет (2).

Орландо – Мемфис 104:105 (22:29, 31:24, 30:27, 21:25)

Орландо: Ф. Вагнер (25), Банкеро (21), Энтони (17 + 9 подборов + 7 передач), Картер (10 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; да Силва (8), Г. Харрис (7), Битадзе (4 + 4 блок-шота), Ховард (3), Блэк (0).

Мемфис: Морэнт (23 + 7 потерь), Бэйн (16 + 7 подборов), Джарен Джексон (16), Уэллс (7), Иди (2) – старт; Кларк (13 + 11 подборов), Джексон (12), Альдама (9 + 11 подборов), Кеннард (5), Пиппен (2).

Торонто – Майами 111:120 OT (19:30, 29:27, 32:27, 27:23, 4:13)

Торонто: Барретт (29), Куикли (23 + 7 подборов), Барнс (13), Дик (9 + 10 подборов), О. Робинсон (9) – старт; Шэд (9), Уолтер (8), Мобо (5), Буше (4), Агбаджи (2).

Майами: Хирро (28 + 7 передач), Уиггинс (25 + 8 подборов), Адебайо (19 + 12 подборов), Митчелл (16), Уэйр (4) – старт; Д. Робинсон (14), Йович (7), Розир (5), Андерсон (2), Беркс (0).

Сан-Антонио – Детройт 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)

Сан-Антонио: Фокс (27), Васселл (6), Пол (3), Бийомбо (2), Барнс (0) – старт; К. Джонсон (28), Касл (12), Мамукелашвили (10 + 8 подборов), Сохан (8), Бэсси (6), Уэсли (3), Дьюк (2), Брэнэм (2), Шэмпени (1), Маклафлин (0).

Детройт: Каннингем (25 + 12 передач + 7 потерь), Харрис (22 + 7 подборов), Дюрен (21 + 15 подборов), Хардуэй (9), Томпсон (8 + 7 подборов) – старт; Бизли (16), Шредер (9), Стюарт (5 + 8 подборов), Рид (4), Холланд (4), Фонтеккьо (2), Уотерс (0), Сассер (0).

Даллас – Новый Орлеан 111:103 (32:22, 24:31, 30:29, 25:21)

Даллас: Ирвинг (35), Вашингтон (24 + 7 подборов), Томпсон (12), Экзам (4), Эдвардс (2) – старт; Кристи (16), Маршалл (15 + 10 подборов), Браун (2), Проспер (1 + 7 подборов), Динуидди (0 + 7 передач).

Новый Орлеан: Уильямсон (29 + 7 подборов), Мерфи (20 + 6 передач), Макколлум (16), Мисси (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Олиник (4) – старт; Маткович (9), Альварадо (8 + 7 подборов), Б. Браун (6), Хоукинс (5), Ривс (0).

Юта – Оклахома-Сити 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)

Юта: Коллинз (26), Кларксон (19), Коллиер (9 + 12 передач), Маркканен (5), Кесслер (4 + 19 подборов) – старт; Джордж (20 + 6 передач), Филиповски (12), Спрингер (7), Уильямс (3), Мартин (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (21 + 8 передач), Холмгрен (20 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (18 + 9 подборов), Хартенштайн (8 + 13 подборов), Дорт (6) – старт; Джо (15), Уиггинс (12), Уоллес (10), Карузо (8 + 6 передач), К. Уильямс (6), Карлсон (3), Джонс (3), Дюкас (0), Дженг (0).

Хьюстон – Миннесота 121:115 (48:38, 20:29, 30:26, 23:22)

Хьюстон: Грин (35), Шенгюн (24 + 13 подборов + 8 потерь), Томпсон (17 + 10 подборов + 6 передач), Исон (12), Брукс (8) – старт; Смит (15 + 9 подборов + 5 потерь), А. Холидэй (10), Тэйт (0), Адамс (0).

Миннесота: Эдвардс (37), Рид (22 + 8 подборов), Макдэниэлс (21), Александер-Уокер (16), Конли (5) – старт; Гарза (6), Шэннон (6), Диллингэм (2), Кларк (0).

Сакраменто – Голден Стэйт 108:132 (28:31, 25:37, 30:32, 25:32)

Сакраменто: Дерозан (34 + 6 передач), Сабонис (14 + 14 подборов + 9 передач), Монк (13), Лавин (13 + 5 потерь), Мюррэй (13) – старт; Фульц (8), Валанчюнас (6), Джонс (3), Кроуфорд (2), Эллис (2), Картер (0), Ларэвиа (0), Лайлс (0).

Голден Стэйт: Муди (22), Подземски (21), Карри (20 + 6 передач), Батлер (17 + 7 передач), Др. Грин (6 + 8 подборов + 9 передач) – старт; Хилд (22), Пост (9), Нокс (5), Пэйтон II (4), Джексон-Дэвис (4), Луни (2), Сантос (0), Спенсер (0).

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