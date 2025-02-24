НБА: Торонто переиграл Финикс, победы Милуоки и Детройта
В ночь на понедельник, 24 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого были сыграны дестяь матчей.
Результаты матчей НБА за 23 февраля
Бостон – Нью-Йорк 118:105 (38:19, 26:24, 25:39, 29:23)
Бостон: Тейтум (25 + 10 подборов + 9 передач), Браун (24 + 8 подборов), Уайт (19 + 9 подборов + 7 передач), Порзингис (15 + 7 подборов), Холидэй (14) – старт; Корнет (8), Хаузер (6), Хорфорд (4), Притчард (3).
Нью-Йорк: Таунс (24 + 18 подборов), Брансон (22), Харт (20 + 11 подборов + 9 передач), Бриджес (14), Ануноби (10) – старт; Пэйн (7), Шэмет (6), Макбрайд (2), Ачиува (0).
Голден Стэйт – Даллас 126:102 (33:18, 28:26, 39:31, 26:27)
Голден Стэйт: Карри (30 + 7 передач), Батлер (18), Подземски (17 + 13 подборов), Муди (14), Др. Грин (13 + 6 передач) – старт; Пост (10), Луни (7), Сантос (5 + 8 подборов), Нокс (4), Хилд (3), Пэйтон II (3), Collins (2), Спенсер (0).
Даллас: Ирвинг (17), Вашингтон (17), Томпсон (11), Эдвардс (6 + 8 подборов), Экзам (5) – старт; Харди (11), Маршалл (9), Браун (7 + 8 подборов), Проспер (7), Уильямс (5), Динуидди (3), Келли (2), Кристи (2).
Индиана – Клипперс 129:111 (31:24, 35:31, 35:28, 28:28)
Индиана: Халибертон (29 + 12 передач), Несмит (19), Тернер (17), Нембхард (12), Сиакам (12 + 12 подборов) – старт; Макконнелл (13), Топпин (10 + 6 передач), Матурин (8), Брайант (7), Шеппард (2), Уокер (0), Ферфи (0).
Клипперс: Харден (31 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Зубац (22), Коффи (14), Д. Джонс (6), Данн (4) – старт; Богданович (11), Боучэмп (9), Симмонс (8), Миллс (4), Юбэнкс (2), Браун (0), Батюм (0).
Милуоки – Майами 120:113 (23:37, 32:28, 30:28, 35:20)
Милуоки: Лиллард (28 + 8 передач), Я. Адетокумбо (23 + 16 подборов + 7 передач), Б. Лопес (17), Кузма (16), Принс (2) – старт; Трент (16), Портер (11), Грин (5), Симс (2), Джексон (0), Роллинз (0).
Майами: Хирро (40 + 7 подборов + 11 передач), Адебайо (24 + 7 подборов), Уиггинс (20), Уэйр (12 + 12 подборов), Митчелл (5) – старт; Йович (7), Д. Робинсон (3), Розир (2), Андерсон (0).
Атланта – Детройт 143:148 (30:33, 38:43, 35:36, 40:36)
Атланта: Янг (38 + 13 передач + 7 потерь), Дэниэлс (24 + 6 передач), Рисаше (19), Оконгву (16 + 9 подборов + 6 передач), Гуйе (2) – старт; Ньянг (27), Капела (8 + 7 подборов), Леверт (7), Мэнн (2).
Детройт: Каннингем (38 + 7 подборов + 12 передач), Хардуэй (18), Томпсон (14), Дюрен (13 + 6 передач), Харрис (12) – старт; Бизли (24 + 7 подборов), Шредер (16 + 7 передач), Стюарт (6), Холланд (4), Фонтеккьо (2), Рид (1).
Торонто – Финикс 127:109 (29:25, 38:27, 21:30, 39:27)
Торонто: Куикли (23 + 8 передач), Барретт (23 + 7 передач), Барнс (20 + 9 подборов), О. Робинсон (10 + 7 подборов), Дик (9) – старт; Буше (23 + 10 подборов), Уолтер (6), Шэд (6), Агбаджи (5), Мобо (2), Роден (0), Лоусон (0).
Финикс: Букер (31 + 8 передач), Бил (30), Дюрэнт (15), Ричардс (10 + 8 подборов), О'Нил (5) – старт; Аллен (9), Бол (5), Пламли (4), Гиллеспи (0), Игодаро (0), Данн (0), Вашингтон (0), Джонс (0).
Орландо – Вашингтон 110:90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26)
Орландо: Ф. Вагнер (23 + 7 подборов), Банкеро (19), Картер (11 + 9 подборов), Энтони (5), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Блэк (23 + 7 подборов), Битадзе (11 + 9 подборов), Ховард (5), Хьюстан (3), да Силва (3), Куин (2), Г. Харрис (0), Айзек (0), Джозеф (0).
Вашингтон: Пул (16), Кулибали (11 + 6 передач + 5 потерь), Холмс (11 + 10 подборов), Джордж (9), Шэмпени (6) – старт; Кэррингтон (13), Вукчевич (12), Кисперт (9), Гилл (3), Макдэниэлс (0).
Кливленд – Мемфис 129:123 (33:29, 29:27, 31:32, 36:35)
Кливленд: Митчелл (33 + 6 передач), Э. Мобли (25 + 13 подборов + 8 передач), Аллен (13 + 10 подборов), Струс (11 + 8 подборов), Окоро (6) – старт; Джером (26), Хантер (12 + 8 подборов), Меррилл (3), Уэйд (0), Портер (0).
Мемфис: Джарен Джексон (22), Морэнт (21 + 10 передач), Уэллс (14), Бэйн (7 + 8 передач), Иди (6 + 9 подборов) – старт; Кеннард (19), Альдама (15), В. Уильямс (10), Кларк (6), Пиппен (3), Джексон (0).
Новый Орлеан – Сан-Антонио 114:96 (26:30, 14:23, 35:26, 39:17)
Новый Орлеан: Уильямсон (22 + 9 подборов), Мерфи (15 + 7 подборов), Олиник (14 + 15 подборов + 5 потерь), Макколлум (12 + 7 передач), Мисси (6 + 15 подборов) – старт; Маткович (19), Альварадо (12 + 9 подборов + 8 передач), Хоукинс (10), Ривс (2), Б. Браун (2), Робинсон-Эрл (0).
Сан-Антонио: Фокс (13 + 7 подборов), Барнс (13), Бийомбо (10 + 10 подборов + 4 блок-шота), Васселл (5), Пол (4 + 7 передач) – старт; Шэмпени (18), К. Джонсон (18), Сохан (4 + 8 подборов), Бэсси (4), Маклафлин (3), Мамукелашвили (2), Касл (2), Уэсли (0), Брэнэм (0).
Миннесота – Оклахома-Сити 123:130 (23:35, 40:26, 33:42, 27:27)
Миннесота: Эдвардс (29 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Рид (22 + 11 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (17 + 13 подборов), Кларк (14), Конли (9) – старт; Александер-Уокер (18), Гарза (7), Шэннон (7), Майнотт (0), Диллингэм (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Холмгрен (19), Джейлен Уильямс (18 + 9 передач), Хартенштайн (12 + 9 подборов), Дорт (4) – старт; Уиггинс (15), Карузо (11 + 7 подборов), Джо (6), Уоллес (6), К. Уильямс (2).
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