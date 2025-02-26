Фанаты Лейкерс "хорошо" встретили генменеджера, отдавшего им Дончича

В ночь на 26 февраля Даллас Маверикс гостили в Лос-Анджелесе, где провели поединок против местных Лейкерс.

Это была первая встреча защитника Луки Дончича против его бывшего клуба. На матч пришел и генеральный менеджер Далласа Нико Гаррисон, который и обменял словенца в состояние "озерников".

Болельщики на трибунах встретили Гаррисона скандированием "Спасибо, Нико", а фото и видео камеры неоднократно ловили взгляд смотревшего на Дончича Гаррисона.

Отметим, что Лейкерс победили в этом матче, а сам Дончич оформил трипл-дабл и стал ключевым игроком встречи.

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