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Баскетбол

Шульга внес свой вклад в победу Бостона над Атлантой в Летней лиге НБА

Украинец набрал несколько очков.
Сегодня, 08:32       Автор: Василий Медвидь
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

В рамках Летней лиги НБА Бостон сыграл с Атлантой.

В матче на площадку выходил и украинский новичок «кельтов» Максим Шульга. Защитник провел в игре 15 минут.

Шульга за отведенное ему время набрал 3 очка, отдал 2 ассиста и сделал 1 подбор.

Бостон переиграл Атланту со счетом 101:80.

Отметим, что «кельты» выбрали Максима на драфте этого года под 57-им пиком. Баскетболист стал первым украинцем, выбранным на драфте за последние 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Звезда Вашингтона выкупит контракт по пути в Лейкерсзвезда Вашингтона выкупил контракт, чтобы перейти в Лос-Анджелес Лейкерс[[/li

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Максим Шульга Летняя лига НБА

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