С экс-игрока НБА сняли обвинения в денежных махинациях

Маркус Моррис теперь "чист" перед законом.
Сегодня, 16:42       Автор: Василий Медвидь

Экс-игрок НБА Маркус Моррис решил свои проблемы с законом.

Как сообщает Basket News, Моррис закрыл долги перед казино в размере 265 тысяч долларов.

Маркус получил обвинение в феврале этого года и после этого был заключен под стражу. В своих соцсетях бывший баскетболист прокомментировал ситуацию.

"Должен ли я был вернуть деньги раньше? Да, наверное. Знал ли я, что они посадят меня? Да ни за что.

Заключение без еды и воды в течение 51 часа. Это было самым страшным для меня.

Мы могли бы уладить это в стиле мафии в подсобке казино, я никогда не был мошенником и не участвовал в каких-либо махинациях", — сказал Моррис.

Ранее Гвардиола назвал своих любимых баскетболистов

