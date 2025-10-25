iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Лейкерс уверенно справились с Миннесотой, Детройт разобрался с Хьюстоном

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:27       Автор: Антон Федорцив
Лейкерс – Миннесота / Getty Images
Лейкерс – Миннесота / Getty Images

В ночь на субботу, 25 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 12 матчей.

Результаты матчей НБА за 24 октября

Торонто - Милуоки - 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)

Торонто: Ингрэм (29), Барретт (20), Куикли (19+7 подборов+8 передач), Барнс (17), Пелтль (6) - старт; Беттл (9), Дик (5), Шед (4), Мамукелашвили (4), Агбаджи (3), Мобо (0).

Милуоки: Я. Адетокунбо (31+20 подборов+7 передач+5 потерь), Трент (20), Роллинз (13), Грин (9), Тернер (4) - старт; Энтони (23+7 передач), Портис (11+8 подборов), Кузма (8), Принс (3), Коффи (0).

Орландо - Атланта - 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)

Орландо: Ф. Вагнер (27), Бейн (15+7 подборов), Саггс (11), Банкеро (11), Картер (10+8 подборов) - старт; да Силва (15), Блэк (8), Джонс (4), Битадзе (3), Ховард (3), Айзек (0).

Атланта: Янг (25+6 передач), Александер-Уокер (19), Оконгву (17), Джонсон (12+8 подборов), Дэниелс (6+9 подборов) - старт; Гуйе (13+8 подборов), Кеннард (6), Крейчи (5), Ньюэлл (5), Уоллес (3), Данте (0).

Бруклин - Кливленд - 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23)

Бруклин: Томас (33+9 передач), Портер (31+8 подборов), Клекстон (10+9 подборов), Мэнн (4), Сараф (2) - старт; З. Уильямс (25), Демин (9), Клауни (5), Мартин (3), Шарп (2).

Кливленд: Митчелл (35), Мэррилл (22), Аллен (22+7 подборов), Э. Мобли (13+8 подборов), Тайсон (8) - старт; Портер (14), Нэнс (9), Уэйд (6), Болл (2+8 передач), Проктор (0).

Нью-Йорк - Бостон - 105:95 (22:30, 42:14, 18:21, 23:30)

Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (26+13 подборов+5 потерь), Бриджес (12), Макбрайд (10), Ануноби (10) - старт; Кларксон (6), Ябуселе (3), Шемет (3), Харт (2+14 подборов), Коллек (2).

Бостон: Браун (23+7 потерь), Гаузер (18), Уайт (15), Притчард (8+6 передач), Кета (8+7 ​​подборов) - старт; Саймонс (10), Тиллман (7), Гонсалес (6), Уильямс (0), Шайерман (0), Уолш (0), Буше (0+4 блок-шота).

Мемфис - Майами - 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)

Мемфис: Джарен Джексон (19), Морант (12+6 передач), Уэллс (9), Колдуэлл-Поуп (7+6 передач), Лэндейл (4) - старт; Кауард (16), Альдама (13+8 подборов), Смолл (9+8 передач), Проспер (8), Холл (7), Грегори Джексон (5), Кончар (3), Спенсер (2).

Майами: Адебайо (24), Уэйр (19+9 подборов), Пауэлл (15), Уиггинс (10+7 подборов), Митчелл (2+7 передач) - старт; Йович (20), Хакес (17+10 подборов+6 передач), Фонтеккьо (14), Смит (10), Ларссон (8), Джонсон (5), Янг (2).

Новый Орлеан - Сан-Антонио - 116:120 OT (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)

Новый Орлеан: Уильямсон (27+10 подборов+7 передач), Мерфи (24+10 подборов), Пул (21), Бэй (9), Джонс (0+7 подборов) - старт; Куинн (15), Фирс (13), Хоукинс (7), Альварадо (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (29+11 подборов+9 блок-шотов), Васселл (23), Касл (16+6 передач+9 потерь), Шемпени (7+9 подборов), Барнс (7) - старт; Корнет (14+12 подборов), Харпер (13), К. Джонсон (8+10 подборов), Маклафлин (3), Брайан (0).

Хьюстон - Детройт - 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)

Хьюстон: Дюрант (37), Шенгюн (17+7 подборов+7 передач), Адамс (11+10 подборов), Смит (11), Томпсон (10) - старт; Окоги (10), Шеппард (9), Исон (4), Капелла (2).

Детройт: Каннингем (21+7 подборов+9 передач+8 потерь), Томпсон (19), Д. Робинсон (17), Харрис (9+8 подборов), Дюрен (6) - старт; Род (13+9 подборов), Холланд (11), Грин (7), Дженкинс (5), Стюарт (4), Ланир (3).

Даллас - Вашингтон - 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)

Даллас: Дэвис (27+13 подборов+5 потерь), Флэгг (18+6 передач+5 потерь), Вашингтон (18+9 подборов+8 потерь), Томпсон (8), Лайвли (8) - старт; Харди (9), Кристи (9), Маршалл (7), Нембхард (2), Рассел (1), Уильямс (0), Пауэлл (0), Сиссе (0).

Вашингтон: Джордж (34+11 подборов+5 потерь), Сарр (14+9 подборов), Миддлтон (9), Кэррингтон (7), Макколлум (6) - старт; Джонсон (17), Бегли (10), Уитмор (8), Кисперт (7), Райли (3), Вукчевич (2).

Лейкерс - Миннесота - 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)

Лейкерс: Дончич (49+11 подборов+8 передач), Ривз (25+7 подборов+11 передач), Хачимура (23), Эйтон (15+8 подборов), Винсент (5) - старт; Ларевиа (6), Смарт (3), Вандербилт (2+7 подборов), Джеймс-младший (0), Кнехт (0), Колоко (0).

Миннесота: Эдвардс (31), Рэндл (26+9 подборов+6 передач), Дивинченцо (13), Макдениэлс (10), Гобер (2+7 подборов) - старт; Хайленд (9), Кларк (9), Рид (5), Беранже (2), Миллер (2), Джузенг (1), Инглс (0), Конли (0), Диллингем (0), Шеннон (0).

Портленд - Голден Стэйт - 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)

Портленд: Авдия (26+6 передач), Камара (19+7 подборов), Шарп (17), Клинган (14+8 подборов), Холидей (12+11 передач) - старт; Грант (22), Мюррей (13), Тайбул (10), Уэсли (4), Ян Ханьсен (2), Рит (0), Рупер (0).

Голден Стэйт: Карри (35), Куминга (16+8 подборов), Батлер (14), Др. Грин (12+5 потерь), Пост (5) - старт; Подземски (8), Муди (7), Ричард (7), Джексон-Дэвис (6), Спенсер (4), Сантос (3), Хилд (2), Пэйтон II (0).

Сакраменто - Юта - 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)

Сакраменто: Лавин (31), Шредер (17), Сабонис (12+12 подборов), Дерозан (7+6 передач), Джонс (2) - старт; Монк (20), Уэстбрук (7), Шарич (5), Эллис (4), Юбэнкс (0).

Юта: Маркканен (33), Джордж (18+10 передач), Филипповски (10), Михайлюк (9), Кесслер (3+9 подборов+6 потерь) - старт; Сенсабо (15), Клейтон (10), Нуркич (4+11 подборов), Хендрикс (2), Бэйли (0).

Клипперс - Финикс - 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)

Клипперс: Гарден (30+7 подборов+7 передач), Ленард (27), Д. Дж. Джонс (17), Зубац (8), Билл (6) - старт; Данн (14), Коллинз (10), Б. К. Лопес (6), Нидерхайзер (6), Батум (3), Сандерс (2), Браун (0), Пол (0+8 передач), Кристи (0).

Финикс: Брукс (21), Букер (18+7 передач), Аллен (12), Игодаро (9), Данн (6) - старт; Гиллеспи (13), О'Нилл (11), Хейз-Дэвис (7), Уильямс (2), Ричардс (2), Малуах (1), Гудвин (0), Флеминг (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УПЛ: Металлист 1925 встретится с ЛНЗ, Карпаты примут Рух, Оболонь будет противостоять Полесью УПЛ: Металлист 1925 встретится с ЛНЗ, Карпаты примут Рух, Оболонь будет противостоять Полесью
Наполи потерял голкипера на длительный период Наполи потерял голкипера на длительный период
Михайлюк не остановил досадное поражение Юты Михайлюк не остановил досадное поражение Юты
Интер Майами с дублем Месси победил Нэшвилл на старте плей-офф МЛС Интер Майами с дублем Месси победил Нэшвилл на старте плей-офф МЛС

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина10:15
УПЛ: Металлист 1925 встретится с ЛНЗ, Карпаты примут Рух, Оболонь будет противостоять Полесью
Европа09:59
Наполи потерял голкипера на длительный период
НБА09:27
НБА: Лейкерс уверенно справились с Миннесотой, Детройт разобрался с Хьюстоном
НБА08:45
Михайлюк не остановил досадное поражение Юты
Другие страны08:26
Интер Майами с дублем Месси победил Нэшвилл на старте плей-офф МЛС
Европа07:55
Футбол сегодня: Львовское дерби, Ярмолюк против Ливерпуля, Наполи примет Интер
НХЛ07:38
НХЛ: Виннипег одолел Калгари, Нью-Джерси обыграл Сан-Хосе
Формула 107:14
Гран-при Мексики: Ферстаппен опередил Леклера во второй практике
Бокс01:02
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли
Бокс00:38
"Какой в этом смысл?": Фьюри объяснил, почему не вернется ради третьего боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK