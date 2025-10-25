НБА: Лейкерс уверенно справились с Миннесотой, Детройт разобрался с Хьюстоном
В ночь на субботу, 25 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 12 матчей.
Результаты матчей НБА за 24 октября
Торонто - Милуоки - 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)
Торонто: Ингрэм (29), Барретт (20), Куикли (19+7 подборов+8 передач), Барнс (17), Пелтль (6) - старт; Беттл (9), Дик (5), Шед (4), Мамукелашвили (4), Агбаджи (3), Мобо (0).
Милуоки: Я. Адетокунбо (31+20 подборов+7 передач+5 потерь), Трент (20), Роллинз (13), Грин (9), Тернер (4) - старт; Энтони (23+7 передач), Портис (11+8 подборов), Кузма (8), Принс (3), Коффи (0).
Орландо - Атланта - 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)
Орландо: Ф. Вагнер (27), Бейн (15+7 подборов), Саггс (11), Банкеро (11), Картер (10+8 подборов) - старт; да Силва (15), Блэк (8), Джонс (4), Битадзе (3), Ховард (3), Айзек (0).
Атланта: Янг (25+6 передач), Александер-Уокер (19), Оконгву (17), Джонсон (12+8 подборов), Дэниелс (6+9 подборов) - старт; Гуйе (13+8 подборов), Кеннард (6), Крейчи (5), Ньюэлл (5), Уоллес (3), Данте (0).
Бруклин - Кливленд - 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23)
Бруклин: Томас (33+9 передач), Портер (31+8 подборов), Клекстон (10+9 подборов), Мэнн (4), Сараф (2) - старт; З. Уильямс (25), Демин (9), Клауни (5), Мартин (3), Шарп (2).
Кливленд: Митчелл (35), Мэррилл (22), Аллен (22+7 подборов), Э. Мобли (13+8 подборов), Тайсон (8) - старт; Портер (14), Нэнс (9), Уэйд (6), Болл (2+8 передач), Проктор (0).
Нью-Йорк - Бостон - 105:95 (22:30, 42:14, 18:21, 23:30)
Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (26+13 подборов+5 потерь), Бриджес (12), Макбрайд (10), Ануноби (10) - старт; Кларксон (6), Ябуселе (3), Шемет (3), Харт (2+14 подборов), Коллек (2).
Бостон: Браун (23+7 потерь), Гаузер (18), Уайт (15), Притчард (8+6 передач), Кета (8+7 подборов) - старт; Саймонс (10), Тиллман (7), Гонсалес (6), Уильямс (0), Шайерман (0), Уолш (0), Буше (0+4 блок-шота).
Мемфис - Майами - 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)
Мемфис: Джарен Джексон (19), Морант (12+6 передач), Уэллс (9), Колдуэлл-Поуп (7+6 передач), Лэндейл (4) - старт; Кауард (16), Альдама (13+8 подборов), Смолл (9+8 передач), Проспер (8), Холл (7), Грегори Джексон (5), Кончар (3), Спенсер (2).
Майами: Адебайо (24), Уэйр (19+9 подборов), Пауэлл (15), Уиггинс (10+7 подборов), Митчелл (2+7 передач) - старт; Йович (20), Хакес (17+10 подборов+6 передач), Фонтеккьо (14), Смит (10), Ларссон (8), Джонсон (5), Янг (2).
Новый Орлеан - Сан-Антонио - 116:120 OT (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)
Новый Орлеан: Уильямсон (27+10 подборов+7 передач), Мерфи (24+10 подборов), Пул (21), Бэй (9), Джонс (0+7 подборов) - старт; Куинн (15), Фирс (13), Хоукинс (7), Альварадо (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (29+11 подборов+9 блок-шотов), Васселл (23), Касл (16+6 передач+9 потерь), Шемпени (7+9 подборов), Барнс (7) - старт; Корнет (14+12 подборов), Харпер (13), К. Джонсон (8+10 подборов), Маклафлин (3), Брайан (0).
Хьюстон - Детройт - 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)
Хьюстон: Дюрант (37), Шенгюн (17+7 подборов+7 передач), Адамс (11+10 подборов), Смит (11), Томпсон (10) - старт; Окоги (10), Шеппард (9), Исон (4), Капелла (2).
Детройт: Каннингем (21+7 подборов+9 передач+8 потерь), Томпсон (19), Д. Робинсон (17), Харрис (9+8 подборов), Дюрен (6) - старт; Род (13+9 подборов), Холланд (11), Грин (7), Дженкинс (5), Стюарт (4), Ланир (3).
Даллас - Вашингтон - 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)
Даллас: Дэвис (27+13 подборов+5 потерь), Флэгг (18+6 передач+5 потерь), Вашингтон (18+9 подборов+8 потерь), Томпсон (8), Лайвли (8) - старт; Харди (9), Кристи (9), Маршалл (7), Нембхард (2), Рассел (1), Уильямс (0), Пауэлл (0), Сиссе (0).
Вашингтон: Джордж (34+11 подборов+5 потерь), Сарр (14+9 подборов), Миддлтон (9), Кэррингтон (7), Макколлум (6) - старт; Джонсон (17), Бегли (10), Уитмор (8), Кисперт (7), Райли (3), Вукчевич (2).
Лейкерс - Миннесота - 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)
Лейкерс: Дончич (49+11 подборов+8 передач), Ривз (25+7 подборов+11 передач), Хачимура (23), Эйтон (15+8 подборов), Винсент (5) - старт; Ларевиа (6), Смарт (3), Вандербилт (2+7 подборов), Джеймс-младший (0), Кнехт (0), Колоко (0).
Миннесота: Эдвардс (31), Рэндл (26+9 подборов+6 передач), Дивинченцо (13), Макдениэлс (10), Гобер (2+7 подборов) - старт; Хайленд (9), Кларк (9), Рид (5), Беранже (2), Миллер (2), Джузенг (1), Инглс (0), Конли (0), Диллингем (0), Шеннон (0).
Портленд - Голден Стэйт - 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)
Портленд: Авдия (26+6 передач), Камара (19+7 подборов), Шарп (17), Клинган (14+8 подборов), Холидей (12+11 передач) - старт; Грант (22), Мюррей (13), Тайбул (10), Уэсли (4), Ян Ханьсен (2), Рит (0), Рупер (0).
Голден Стэйт: Карри (35), Куминга (16+8 подборов), Батлер (14), Др. Грин (12+5 потерь), Пост (5) - старт; Подземски (8), Муди (7), Ричард (7), Джексон-Дэвис (6), Спенсер (4), Сантос (3), Хилд (2), Пэйтон II (0).
Сакраменто - Юта - 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)
Сакраменто: Лавин (31), Шредер (17), Сабонис (12+12 подборов), Дерозан (7+6 передач), Джонс (2) - старт; Монк (20), Уэстбрук (7), Шарич (5), Эллис (4), Юбэнкс (0).
Юта: Маркканен (33), Джордж (18+10 передач), Филипповски (10), Михайлюк (9), Кесслер (3+9 подборов+6 потерь) - старт; Сенсабо (15), Клейтон (10), Нуркич (4+11 подборов), Хендрикс (2), Бэйли (0).
Клипперс - Финикс - 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)
Клипперс: Гарден (30+7 подборов+7 передач), Ленард (27), Д. Дж. Джонс (17), Зубац (8), Билл (6) - старт; Данн (14), Коллинз (10), Б. К. Лопес (6), Нидерхайзер (6), Батум (3), Сандерс (2), Браун (0), Пол (0+8 передач), Кристи (0).
Финикс: Брукс (21), Букер (18+7 передач), Аллен (12), Игодаро (9), Данн (6) - старт; Гиллеспи (13), О'Нилл (11), Хейз-Дэвис (7), Уильямс (2), Ричардс (2), Малуах (1), Гудвин (0), Флеминг (0).
