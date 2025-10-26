НБА: Оклахома обыграла Атланту, Денвер победил Финикс
В ночь на 26 октября прошли матчи регулярного чемпионата НБА.
Результаты матчей НБА за 26 октября
Орландо Мэджик – Чикаго Буллз – 98:110 (30:29, 19:23, 31:31, 18:27)
Орландо: Банкеро (24 + 10 подборов), Ф. Вагнер (17 + 7 подборов), Бейн (14), Картер (8 + 13 подборов), Джонс (0) – старт; Блек (19 + 5 потерь), Силва (8), Битадзе (3 + 9 подборов), Ричардсон (3), Айзек (2), Ховард (0).
Чикаго: Гидди (21 + 8 подборов), Вучевич (15 + 8 подборов), Джонс (13 + 8 передач + 5 перехватов), Бузелис (3), Окоро (0) – старт; Смит (16), Досунму (15), Уильямс (12), Хертер (11 + 7 подборов + 6 передач), Филлипс (4), Терри (0).
Атланта Хокс - Оклахома-Сити Тандер – 100:117 (26:31, 29:29, 25:39, 20:18)
Атланта: Александер-Уокер (17), Янг (15 + 10 передач + 5 потерь), Гуэ (11), Оконгву (11 + 12 подборов), Дэниелс (8) – старт; Крейчи (13), Ньюэлл (12 + 10 подборов), Воллес (5), Кеннард (5), Топпин (2), Данте (1), Хьюстан (0).
Оклахома: Холмгрен (31 + 11 подборов), Гилджес-Александер (30), Хартенштайн (14 + 10 подборов), Дорт (5), Воллес (3) – старт; Митчелл (14 + 7 подборов + 7 передач), Виггинс (9), Джейлин Уильямс (7), Янгблад (4), Барнхайзер (0), Карлсон (0), Дженг (0).
Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс – 125:121 (36:29, 25:29, 25:38, 39:25)
Филадельфия: Макси (28 + 9 передач), Эмбиид (20), Убре (19), Эджкомб (15 + 8 передач), Барлоу (2) – старт; Граймс (24), Эдвардс (9), Драммонд (7 + 13 подборов), Бона (1), Уокер (0).
Шарлотт: Болл (27 + 10 подборов + 8 передач), Секстон (21 + 7 передач), Бриджес (18 + 9 подборов + 7 передач), Колкбреннер (14 + 7 подборов), Миллер (4) – старт; Книппел (14), Джеймс (10), Диабате (6), Менн (4), Салон (3), Пламли (0).
Мемфис Гриззлис - Индиана Пэйсерс – 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:19)
Мемфис: Морент (19 + 8 передач), Джарен Джексон (17), Колдуэлл-Поуп (10), Лендейл (8 + 8 подборов), Веллс (5) – старт; Кауард (27), Смолл (16 + 6 передач), Кончар (9), Альдама (9 + 8 подборов), Спенсер (8), Джексон (0), Проспер (0), Холл (0).
Индиана: Матюрин (26), Несмит (15), Сиакэм (13 + 6 передач), Шеппард (9), Уайзмен (4) – старт; Топпин (13 + 9 подборов), Дэннис (7 + 6 передач), Уокер (6 + 7 подборов), Бредли (5), Джексон (3), Хафф (2), Питер (0).
Денвер Наггетс - Финикс Санс – 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28)
Денвер: Дж. Мюррей (23), К. Браун (20), Гордон (17), К. Джонсон (15), Йокич (14 + 14 подборов + 15 передач + 5 потерь) – старт; Валанчюнас (12 + 7 подборов), Б. Браун (11), Уотсон (7), Хардуэй (4), Холмс (3), Стротер (3), Пикетт (2), Ннаджи (2), Джонс (0).
Финикс: Букер (31 + 7 передач + 9 потерь), Аллен (17), Брукс (15), Данн (9 + 7 подборов), Игодаро (4) – старт; О’Нил (7), Гиллеспи (6), Малуач (6), Хейс-Дэвис (4), Ричардс (4), Ливерс (3), Флеминг (3), Гудвин (2).
