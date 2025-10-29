НБА: Чемпионы выиграли пятый матч подряд, Яннис обыграл Нью-Йорк

Пять матчей прошлом в эту ночь в Национальной баскетбольной ассоциации. В Майями местная команда разгромила Шарлотт, а в столице США Филадельфия только в овертайме одолела Визардс.

Действующий чемпионы Оклахома-Сити совершили камбек по ходу матча и обыграли Сакраменто, а Голден Стэйт со всего лишь четырьмя штрафными обыграли Клипперс, даже не набрав 100 очков.

Вашингтон - Филадельфия - 134:139 OT (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13)

Вашингтон: Сарр (31 + 11 подборов + 5 потерь), Джордж (20 + 9 подборов + 7 передач), Макколлум (14 + 7 передач), Миддлтон (13 + 10 подборов), Кэррингтон (10) – старт; Бегли (14+7 подборов), Кисперт (13), Джонсон (10), Уитмор (9), Воткинс (0), Шемпени (0).

Филадельфия: Макси (39 + 10 передач), Эмбиид (25 + 7 подборов), Убре (17 + 11 подборов), Эджкомб (14), Эдвардс (3) - старт; Граймс (23+7 подборов), Уокер (8), Драммонд (6+10 подборов), Бона (2+5 блок-шотов), Уотфорд (2), Гордон (0).

Майами - Шарлотт - 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)

Майами: Адебайо (26), Виггинс (21), Ларссон (17), Вэйр (14+9 подборов), Митчелл (8+9 передач) - старт; Хакес (28), Йович (10), Фонтеккьо (10), Смит (5), Гарднер (3), Джонсон (2), Янг (0).

Шарлотт: Болл (20 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Книппел (19), Секстон (18 + 6 передач), Бриджес (17), Колкбреннер (10) – старт; Диабате (8), Джеймс (8), Мэнн (8), Макнили (6), Салон (3).

Милвоки - Нью-Йорк - 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)

Милвоки: Я. Адетокумбо (37 + 8 подборов + 7 передач), Роллинз (25), Трент (11), Грин (9), Тернер (5 + 8 подборов) - старт; Портис (9), Коффи (8), Принс (8), Кузма (5), Энтони (4+9 передач).

Нью-Йорк: Брансон (36), Бриджес (24 + 11 подборов + 6 передач), Шемет (16), Ануноби (9), Таунс (8 + 12 подборов) - старт; Кларксон (10), Коллек (5), Харт (3), Хукпорти (0), Диавара (0).

Оклахома-Сити - Сакраменто - 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18)

Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 9 подборов), Виггинс (18 + 6 передач), Дорт (13), Уоллес (8), Хартенштайн (4 + 14 подборов) - старт; Митчелл (18), Карузо (8), Джейлин Уильямс (3), Барнхайзер (2), Карлсон (2), Янгблад (0).

Сакраменто: Лавин (23), Дерозан (19), Вестбрук (16 + 9 подборов), Сабонис (10 + 18 подборов + 5 потерь), Шредер (8) – старт; Эллис (12), Монк (9), Картер (4), Юбэнкс (0).

Голден Стейт - Клипперс - 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)

Голден Стейт: Батлер (21), Карри (19+8 передач), Пост (12+8 подборов), Куминга (9), Др. Грин (7 + 7 подборов) - старт; Подземские (12), Муди (9), Ричард (5), Хилд (2), Хорфорд (2), Сантос (0), Пэйтон II (0), Спенсер (0), Джексон-Дэвис (0).

Клипперс: Харден (20), Леонард (18), Зубац (14 + 13 подборов), Д. Джонс (3), Богданович (2) – старт; Коллинз (5+7 подборов), Данн (5), Кристи (4), Б. Лопес (3), Батюм (3), Браун (2), Телфорт (0), Пол (0), Нидерхойзер (0).

