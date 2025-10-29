iSport.ua
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

НБА показала самые красивые броски сверху.
Сегодня, 12:59       Автор: Василий Войтюк
Купер Флэгг / Getty Images
Купер Флэгг / Getty Images

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации стартовал более недели назад, а потому пришло время подводить некоторые итоги.

Лига презентовала видеоролик с самыми красивыми слэм-данками от игроков во время стартовых матчей сезона.

В подборку попали Яннис Адетокумбо, Виктоор Вембаньяма, новичок Купер Флэгг, Зайон Вильямссон и много других звезд.

На ISPORT можно ознакомиться с результатами последнего игрового дня в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

