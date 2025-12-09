iSport.ua
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема

Cтал третьим новичком франшизы с трипл-даблом.
Сегодня, 16:28       Автор: Валентина Чорноштан
Дерик Куин / Getty Images
Дерик Куин / Getty Images

Дерик Квин оформил трипл-дабл, он стал третьим игроком-новичком которому это удалось.

Центровой Нового Орлеана в матче против Сан-Антонио набрал 33 очка, 10 подборов, 10 передач и 4 блока.

Тем самым он стал первым центровым-новичком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 30 очками, сообщает  ESPN . Ранее подобные трипл-дабли в свой первый год в Лиге в составе Нового Орлеана удавалось оформить только защитникам Крису Полу и Даррену Коллисону.

Также ему удалось завершить четверть с не менее чем 20 очками и 5 ассистами без потерь - такую результативность ранее показывали Леброн Джеймс, Брэндон Ингрем и Таюс Джонс.

Однако трипл-дабл не помог Новому Орлеану обыграть Сан-Антонио.

