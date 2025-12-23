НБА: Оклахома вновь победила, дуэль братьев Боллов в пользу старшего

Очень негостеприимный день выдался в Национальной баскетбольной Ассоциации, ведь лишь в одном матче победу одержала команда гостей.

Кливленд дома принимал Шарлотт, и хотя индивидуально лучше отыграл Ламело Болл, победу все же праздновал его старший брат Лонзо. Бостон сумел совершить камбэк после провальной первой половины против Индианы, а Новый Орлеан в последней четверти разбил Даллас.

Денвер без проблем разобрался с Ютой, а Голден Стэйт с Орландо. Мемфис в Оклахоме немного напугал чемпионов камбэком в четвертой четверти, но Тандер быстро "вернулись" в игру, а вот Портленд дома провалил концовку и, пропустив рывок Детройта, проиграл матч.

Результаты матчей НБА за 23 декабря

Кливленд – Шарлотт – 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37)

Кливленд: Митчелл (30), Гарленд (27+10 передач), Вэйд (14+7 подборов), Аллен (12), Тайсон (0) – старт; Хантер (27), Брайант (10), Лонзо Болл (6+7 передач), Томлин (5), Мэррилл (4), Портер (2), Проктор (2).

Шарлотт: Ламело Болл (23+9 передач), Книппел (20), Миллер (20), Бриджес (17), Пламли (5) – старт; Мэнн (13), Грин (10), Макнили (7), Джеймс (7), Диабате (5+14 подборов + 6 перехватов), Коннотон (3), Салон (2).

Бостон – Индиана – 103:95 (26:35, 17:26, 31:21, 29:13)

Бостон: Браун (31 + 9 подборов), Вайт (19), Притчард (11), Кета (8 + 8 подборов), Майнотт (2) – старт; Саймонс (11), Гарза (6+9 подборов), Хаузер (6), Гонсалес (6+11 подборов), Шайерман (3).

Индиана: Сиакам (25), Нембхард (20 + 7 передач), Матурин (16 + 9 подборов), Томпсон (13), Хафф (3) – старт; Джексон (9), Ферфи (3), Мэтьюз (2), Уокер (2), Джонс (2), Джексон (0), Вайзмен (0), Питер (0).

Новый Орлеан – Даллас – 119:113 (36:34, 21:29, 22:24, 40:26)

Новый Орлеан: Бэй (19 + 7 подборов), Квин (19 + 11 подборов + 6 передач), Фирс (12), Мерфи (11), Джонс (9) - старт; Уильямсон (24+9 подборов), Пул (14), Альварадо (6), Маткович (5), Пиви (0).

Даллас: Дэвис (35 + 17 подборов), Флегг (16 + 6 передач), Маршалл (15 + 6 передач), Вашингтон (8 + 8 подборов), Нембхард (4 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Томпсон (20), Уильямс (4), Харди (4), Калеб Мартин (4), Геффорд (3).

Денвер – Юта – 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28)

Денвер: Дж. Мюррей (27), К. Джонсон (20), Уотсон (20), Йокич (14 + 13 подборов + 13 передач), Джонс (3) - старт; Хардвей (21), Б. Браун (15), Валанчюнас (12+11 подборов), Пикетт (3), Стротер (0), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Юта: Маркканен (27 + 8 подборов), Джордж (20 + 8 подборов + 7 передач), Нуркич (17 + 14 подборов + 6 передач), Бейли (10), Михайлюк (6) – старт; Сенсабо (14), Клейтон (6), Филипповски (5), Хендрикс (5), Коллиер (2+9 передач), Уильямс (0).

Оклахома – Мемфис – 119:103 (31:28, 36:26, 17:19, 35:30)

Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (24), Дорт (13), Карлсон (11), Уоллес (8) - старт; Митчелл (16+9 подборов), К. Уильямс (11), Джо (5), Барнхайзер (0), Янгблад (0).

Мемфис: Кауард (16 + 8 подборов + 6 передач), Спенсер (14 + 8 передач), Уэллс (12 + 5 потерь), Джарен Джексон (11), Лэндейл (11 + 10 подборов) - старт; Колдуэлл-Поуп (16), Альдама (9+7 подборов), Проспер (8), Джексон (6), Колоко (0).

Голден Стейт – Орландо – 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14)

Голден Стейт: Карри (26+6 передач), Батлер (21), Муди (20), Др. Грин (9+7 подборов), Пост (8+12 подборов) - старт; Подземские (16), Пэйтон (7), Мэлтон (4), Джексон-Дэвис (4), Хилд (3), Спенсер (2), Сантос (0), Ричард (0).

Орландо: Банкеро (21 + 12 подборов + 7 передач), Бэйн (20), Блэк (19), Картер (9), Джонс (7) – старт; Ричардсон (11), Пенда (5), Битадзе (2), Ховард (2), Айзек (1), Кейн (0).

Портленд - Детройт - 102:110 (26:30, 25:31, 27:34, 24:15)

Портленд: Шарп (25 + 5 перехватов + 8 потерь), Авдия (18 + 8 подборов + 9 передач), Клинган (17 + 10 подборов), Камара (8), Мюррей (5) – старт; Сиссоко (16), Р. Уильямс (8), Лав (5), Рит (0), Рупер (0).

Детройт: Дюрент (26 + 10 подборов), Томпсон (18 + 12 подборов), Д. Робинсон (15), Каннингем (14 + 9 передач + 5 потерь), Харрис (12) – старт; Айви (11), Грин (6), Дженкинс (5), Стюарт (3), Леверт (0), Род (0).

