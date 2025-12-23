iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Оклахома вновь победила, дуэль братьев Боллов в пользу старшего

Завершились несколько матчей регулярного чемпионата НБА.
Сегодня, 08:32       Автор: Василий Войтюк
Братья Боллы / Getty Images
Братья Боллы / Getty Images

Очень негостеприимный день выдался в Национальной баскетбольной Ассоциации, ведь лишь в одном матче победу одержала команда гостей.

Кливленд дома принимал Шарлотт, и хотя индивидуально лучше отыграл Ламело Болл, победу все же праздновал его старший брат Лонзо. Бостон сумел совершить камбэк после провальной первой половины против Индианы, а Новый Орлеан в последней четверти разбил Даллас.

Денвер без проблем разобрался с Ютой, а Голден Стэйт с Орландо. Мемфис в Оклахоме немного напугал чемпионов камбэком в четвертой четверти, но Тандер быстро "вернулись" в игру, а вот Портленд дома провалил концовку и, пропустив рывок Детройта, проиграл матч.

Результаты матчей НБА за 23 декабря

Кливленд – Шарлотт – 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37)

Кливленд: Митчелл (30), Гарленд (27+10 передач), Вэйд (14+7 подборов), Аллен (12), Тайсон (0) – старт; Хантер (27), Брайант (10), Лонзо Болл (6+7 передач), Томлин (5), Мэррилл (4), Портер (2), Проктор (2).

Шарлотт: Ламело Болл (23+9 передач), Книппел (20), Миллер (20), Бриджес (17), Пламли (5) – старт; Мэнн (13), Грин (10), Макнили (7), Джеймс (7), Диабате (5+14 подборов + 6 перехватов), Коннотон (3), Салон (2).

Бостон – Индиана – 103:95 (26:35, 17:26, 31:21, 29:13)

Бостон: Браун (31 + 9 подборов), Вайт (19), Притчард (11), Кета (8 + 8 подборов), Майнотт (2) – старт; Саймонс (11), Гарза (6+9 подборов), Хаузер (6), Гонсалес (6+11 подборов), Шайерман (3).

Индиана: Сиакам (25), Нембхард (20 + 7 передач), Матурин (16 + 9 подборов), Томпсон (13), Хафф (3) – старт; Джексон (9), Ферфи (3), Мэтьюз (2), Уокер (2), Джонс (2), Джексон (0), Вайзмен (0), Питер (0).

Новый Орлеан – Даллас – 119:113 (36:34, 21:29, 22:24, 40:26)

Новый Орлеан: Бэй (19 + 7 подборов), Квин (19 + 11 подборов + 6 передач), Фирс (12), Мерфи (11), Джонс (9) - старт; Уильямсон (24+9 подборов), Пул (14), Альварадо (6), Маткович (5), Пиви (0).

Даллас: Дэвис (35 + 17 подборов), Флегг (16 + 6 передач), Маршалл (15 + 6 передач), Вашингтон (8 + 8 подборов), Нембхард (4 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Томпсон (20), Уильямс (4), Харди (4), Калеб Мартин (4), Геффорд (3).

Денвер – Юта – 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28)

Денвер: Дж. Мюррей (27), К. Джонсон (20), Уотсон (20), Йокич (14 + 13 подборов + 13 передач), Джонс (3) - старт; Хардвей (21), Б. Браун (15), Валанчюнас (12+11 подборов), Пикетт (3), Стротер (0), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Юта: Маркканен (27 + 8 подборов), Джордж (20 + 8 подборов + 7 передач), Нуркич (17 + 14 подборов + 6 передач), Бейли (10), Михайлюк (6) – старт; Сенсабо (14), Клейтон (6), Филипповски (5), Хендрикс (5), Коллиер (2+9 передач), Уильямс (0).

Оклахома – Мемфис – 119:103 (31:28, 36:26, 17:19, 35:30)

Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (24), Дорт (13), Карлсон (11), Уоллес (8) - старт; Митчелл (16+9 подборов), К. Уильямс (11), Джо (5), Барнхайзер (0), Янгблад (0).

Мемфис: Кауард (16 + 8 подборов + 6 передач), Спенсер (14 + 8 передач), Уэллс (12 + 5 потерь), Джарен Джексон (11), Лэндейл (11 + 10 подборов) - старт; Колдуэлл-Поуп (16), Альдама (9+7 подборов), Проспер (8), Джексон (6), Колоко (0).

Голден Стейт – Орландо – 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14)

Голден Стейт: Карри (26+6 передач), Батлер (21), Муди (20), Др. Грин (9+7 подборов), Пост (8+12 подборов) - старт; Подземские (16), Пэйтон (7), Мэлтон (4), Джексон-Дэвис (4), Хилд (3), Спенсер (2), Сантос (0), Ричард (0).

Орландо: Банкеро (21 + 12 подборов + 7 передач), Бэйн (20), Блэк (19), Картер (9), Джонс (7) – старт; Ричардсон (11), Пенда (5), Битадзе (2), Ховард (2), Айзек (1), Кейн (0).

Портленд - Детройт - 102:110 (26:30, 25:31, 27:34, 24:15)

Портленд: Шарп (25 + 5 перехватов + 8 потерь), Авдия (18 + 8 подборов + 9 передач), Клинган (17 + 10 подборов), Камара (8), Мюррей (5) – старт; Сиссоко (16), Р. Уильямс (8), Лав (5), Рит (0), Рупер (0).

Детройт: Дюрент (26 + 10 подборов), Томпсон (18 + 12 подборов), Д. Робинсон (15), Каннингем (14 + 9 передач + 5 потерь), Харрис (12) – старт; Айви (11), Грин (6), Дженкинс (5), Стюарт (3), Леверт (0), Род (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра
Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей
Бывшего претендента на титул в супертяжелом весе арестовали в США, он воровал в магазине Бывшего претендента на титул в супертяжелом весе арестовали в США, он воровал в магазине
НХЛ: Лос-Анджелес уступил дома, Тампа одержала победу НХЛ: Лос-Анджелес уступил дома, Тампа одержала победу

Видео

Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей
Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны09:59
ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра
НБА09:41
Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей
Бокс09:19
Бывшего претендента на титул в супертяжелом весе арестовали в США, он воровал в магазине
НХЛ08:54
НХЛ: Лос-Анджелес уступил дома, Тампа одержала победу
НБА08:32
НБА: Оклахома вновь победила, дуэль братьев Боллов в пользу старшего
Бокс08:12
Уайлдер: Мне в боксе осталось еще лет 10, мне же всего 40
Европа07:49
Судаков и Трубин провели хороший матч в чемпионате Португалии
НБА07:21
Михайлюк после супер-матча показал не лучшую результативность
Европа07:10
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
Другие страны00:25
Кубок африканских наций-2025: Мармуш и Салах приненсли победу Египту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK