НБА: Денвер победил Милуоки, Бостон дожал Бруклин
В ночь на субботу, 24 января, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 8 матчей.
Результаты матчей НБА за 23 января
Детройт - Хьюстон - 104:111 (20:28, 32:24, 20:34, 32:25)
Детройт: Дюрен (18+7 подборов), Каннингем (12+8 передач+6 потерь), Томпсон (12+8 подборов), Д. Робинсон (9), Харрис (4) - старт; Стюарт (16), Холланд (13), Дженкинс (10), Айви (8), Грин (2).
Хьюстон: Дюрант (32+7 подборов), Шенгюн (19+5 потерь), Томпсон (15+9 подборов+7 передач), Смит (11+10 подборов), Окоги (7) - старт; Шеппард (18), Капелла (5+9 подборов), Тейт (4).
Атланта - Финикс - 110:103 (27:31, 37:28, 20:32, 26:12)
Атланта: Оконгву (25), Джонсон (23+18 подборов+9 передач+5 потерь), Александер-Уокер (13+5 потерь), Дэниелс (8+8 подборов), Кисперт (8) - старт; Макколлум (21), Кеннард (9), Колоко (2), Гуйе (1), Крейчи (0).
Финикс: Букер (31), Гиллеспи (16), Брукс (11), Уильямс (6), О'Нил (5) - старт; Аллен (16), Игодаро (8+7 подборов), Грин (4), Данн (4), Гудвин (2).
Бруклин - Бостон - 126:130 OT (28:28, 27:21, 26:29, 23:26, 14:14, 8:12)
Бруклин: Портер (30+8 подборов), Клекстон (18+9 подборов), Клауни (15+9 подборов), Дэмин (6), Пауэлл (6) - старт; Траоре (21), З. Уильямс (14+8 подборов), Томас (7), Шарп (5+8 подборов), Вольф (4).
Бостон: Притчард (32), Браун (27+10 подборов+12 передач), Хаузер (19), Шайерман (6+7 подборов), Кета (6) - старт; Гарза (12), Саймонс (10), Гонсалес (10+7 подборов), Уолш (5), Уильямс (3), Харпер (0).
Кливленд - Сакраменто - 123:118 (35:35, 33:36, 34:22, 21:25)
Кливленд: Митчелл (33+8 передач), Э. Мобли (29+13 подборов+7 передач+4 блок-шота), Тайсон (17+7 подборов), Аллен (15+9 подборов), Уэйд (6) - старт; Хантер (9), Портер (5), Томлин (4), Проктор (3), Нэнс (2).
Сакраменто: Дерозан (20), Уэстбрук (11), Лавин (10), Ачиува (4+8 подборов), Рейно (0) - старт; Сабонис (24+16 подборов+6 передач), Шредер (21), Монк (16+7 передач), Кардуэлл (8), Клиффорд (4).
Мемфис - Новый Орлеан - 127:133 (30:30, 35:30, 36:33, 26:40)
Мемфис: Джарен Джексон (26+12 подборов+4 блок-шота), Лэндейл (24+11 подборов), Спенсер (21+11 передач), Кауард (13), Уэллс (11+5 потерь) - старт; Джексон (15), Смолл (7), Уильямс (6), Колдуэлл-Поуп (4), Кончар (0).
Новый Орлеан: Бэй (36), Мерфи (32), Уильямсон (24+11 подборов), Куин (8+9 подборов), Джонс (0) - старт; Фирс (12), Мисси (8+8 подборов), Пул (6), Маткович (5), Пиви (2).
Оклахома - Индиана - 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28)
Оклахома: Гилджес-Александер (47), Холмгрен (25+13 подборов), Уоллес (10), Джо (7), Дорт (2) - старт; К. Уильямс (12+7 подборов), Дженг (7), Карлсон (2), Уильямс (2), Барнхайзер (0).
Индиана: Нембхард (27+7 подборов+11 передач), Уокер (26), Сиакам (21+6 передач), Несмит (17), Ферфи (4+10 подборов) - старт; Поттер (10+10 подборов), Шеппард (6), Макконнелл (6), Джексон (0), Хафф (0).
Милуоки - Денвер - 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24)
Милуоки: Я. Адетокунбо (22+13 подборов+7 передач), Роллинз (21), Тернер (17+7 подборов+6 блок-шотов), Кузма (11+10 подборов+6 передач), Г. Харрис (4) - старт; Портис (11+9 подборов), Энтони (9), Коффи (5), Джексон (0), Нэнс (0).
Денвер: Стротер (20), Пикетт (13+7 передач), Гордон (13), Ннаджи (11+12 подборов), Джонс (5) - старт; Хардуэй (17), Б. Браун (15), Джонс (5), Холмс (3), Тайсон (0).
Портленд - Торонто - 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34)
Портленд: Холидей (21+7 передач), Шарп (21+7 подборов), Камара (16), Клинган (13+16 подборов), Сиссоко (3) - старт; Лав (11), Грант (8), Кук (5), Рупер (0), Ян Ханьсен (0).
Торонто: Мамукелашвили (22), Куикли (20+8 подборов+7 передач), Ингрэм (20+7 подборов), Барнс (15+9 подборов+6 блок-шотов), Барретт (10) - старт; Дик (10), Агбаджи (10), Беттл (3), Шед (0), Мобо (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!