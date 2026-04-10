НБА: Голден Стейт уступил Лейкерс, Нью-Йорк обыграл Бостон
В ночь на пятницю, 10 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 9 апреля
Вашингтон — Чикаго — 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32)
Вашингтон: Райли (23 + 9 подборов + 7 передач), Риз (16 + 15 подборов + 5 потерь), Блэк (14 + 9 подборов), Гилл (14), Керрингтон (12) — стартовый состав; Шемпини (11 + 8 подборов), Уоткинс (9), Купер (9).
Чикаго: Джонс (31), Секстон (27), Миллер (26 + 11 подборов), Уильямс (15 + 8 подборов), Ябуселе (5) — стартовый состав; Кавамура (6), Диллингем (5 + 6 потерь), Олбрич (2 + 7 подборов), Маккланг (2).
Торонто — Майами — 128:114 (32:26, 37:24, 33:40, 26:24)
Торонто: Ингрэм (38 + 7 подборов + 7 передач), Барретт (22), Барнс (13), Куикли (11), Пельтль (6) — стартовый состав; Мюррей-Бойлс (17 + 8 подборов), Шед (8), Уолтер (7), Мамукелашвили (5), Беттл (1), Дик (0), Мобо (0), Лоусон (0), Мартин (0).
Майами: Адебайо (24 + 11 подборов + 8 передач), Митчелл (15 + 11 передач), Хирро (15), Ларссон (10), Виггинс (5) — стартовый состав; Хакс (15), Вейр (7), Пауэлл (7), Джонсон (6), Килс (6), Янг (2), Гарднер (2), Голдин (0), Якучонис (0).
Бруклин — Индиана — 94:123 (14:31, 23:32, 35:35, 22:25)
Бруклин: Лидделл (26 + 10 подборов), Сараф (19 + 6 передач), Этьен (14), Скотт (11 + 8 подборов), Смит (11 + 8 подборов + 6 передач) — стартовый состав; Уилсон (11), Пауэлл (2).
Индиана: Поттер (18 + 14 подборов), Томпсон (15 + 7 подборов + 6 передач), Уокер (14 + 9 подборов + 8 передач), Джексон (12 + 7 передач), Слоусон (12 + 7 подборов) — стартовый состав; Топпин (26 + 9 подборов), Хафф (14 + 7 подборов), Питер (8), Джонс (4 + 6 передач).
Нью-Йорк — Бостон — 112:106 (26:29, 28:24, 27:30, 31:23)
Нью-Йорк: Харт (26), Брансон (25 + 10 передач), Таунс (16 + 12 подборов), Ануноби (13), Бриджес (10 + 6 передач) — стартовый состав; Кларксон (8), Робинсон (7 + 7 подборов), Макбрайд (4), Шамет (3).
Бостон: Тейтум (24 + 13 подборов + 8 передач + 6 потерь), Кета (10 + 10 подборов), Уайт (8), Хаузер (6), Уолш (5) — стартовый состав; Притчард (23 + 6 передач), Шайерман (20), Вучевич (10).
Хьюстон — Филадельфия — 113:102 (35:26, 38:30, 23:17, 17:29)
Хьюстон: Дюрэнт (29 + 7 подборов), Томпсон (19 + 5 потерь), Смит (19), Окоги (9 + 11 подборов), Шенгюн (8 + 12 подборов) — стартовый состав; Исон (15 + 8 подборов), А. Холидей (7), Шеппард (6), Капела (1).
Филадельфия: Макси (24), Эджкомб (20 + 8 передач), Убре (16), Джордж (7), Бона (2) — стартовый состав; Граймс (20), Драммонд (5 + 15 подборов), Эдвардс (4), Уокер (2), Барлоу (2 + 8 подборов + 4 блок-шота).
Голден Стейт — Лейкерс — 103:119 (23:28, 26:25, 24:29, 30:37)
Голден Стейт: Подземски (17), Уильямс (17), Спенсер (12 + 6 передач), Др. Грин (2 + 6 передач), Мелтон (2) — стартовый состав; Леонс (12), Бесси (12 + 13 подборов), Сет Карри (11), Пейтон II (10), Крайер (8).
Лейкерс: Джеймс (26 + 8 подборов + 11 передач), Эйтон (21), Ларевия (16 + 7 подборов), Кеннард (14 + 8 передач), Хачимура (12) — стартовый состав; Смит (12), Джеймс-младший (10), Тимми (4), Вандербильт (2), Бафкин (2), Тьеро (0), Кнехт (0), Клебер (0).
