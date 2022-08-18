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Баскетбол

Баскетбольное дерби: НБА в новом сезоне введет неделю противостояний

Лига решила собрать в одной неделе все самые горячие матчи года.
Вчера, 17:51
Кармело Энтони и Джейсон Тейтум / Getty Images
Кармело Энтони и Джейсон Тейтум / Getty Images
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НБА опубликовала свое полное расписание на сезон 2022–2023 годов, при этом отдельно выделив краткий список игр, которые нельзя пропустить.

Впервые в истории лига захотела собрать все самые горячие, напряженные и увлекательные поединки в период пяти дней, назвав это "Неделей противостояний".

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С 24 по 28 января состоится 11 баскетбольных дерби:

Майами – Бостон; 
Лейкерс – Клипперс;
Филадельфия – Бруклин; 
Голден Стэйт – Мемфис;
Шарлотт – Чикаго;
Финикс – Даллас;
Миннесота – Мемфис; 
Голден Стэйт – Торонто; 
Филадельфия – Денвер; 
Бруклин – Нью-Йорк;
Бостон – Лейкерс.

Многие фанаты ранее выражали мнение, что НБА нужно сделать что-то подобное, и вот они наконец получили то, чего хотели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА дерби
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