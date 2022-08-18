Баскетбольное дерби: НБА в новом сезоне введет неделю противостояний

Лига решила собрать в одной неделе все самые горячие матчи года.

НБА опубликовала свое полное расписание на сезон 2022–2023 годов, при этом отдельно выделив краткий список игр, которые нельзя пропустить.

Впервые в истории лига захотела собрать все самые горячие, напряженные и увлекательные поединки в период пяти дней, назвав это "Неделей противостояний".

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С 24 по 28 января состоится 11 баскетбольных дерби:

Майами – Бостон;

Лейкерс – Клипперс;

Филадельфия – Бруклин;

Голден Стэйт – Мемфис;

Шарлотт – Чикаго;

Финикс – Даллас;

Миннесота – Мемфис;

Голден Стэйт – Торонто;

Филадельфия – Денвер;

Бруклин – Нью-Йорк;

Бостон – Лейкерс.

Многие фанаты ранее выражали мнение, что НБА нужно сделать что-то подобное, и вот они наконец получили то, чего хотели.