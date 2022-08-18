Баскетбольное дерби: НБА в новом сезоне введет неделю противостояний
НБА опубликовала свое полное расписание на сезон 2022–2023 годов, при этом отдельно выделив краткий список игр, которые нельзя пропустить.
Впервые в истории лига захотела собрать все самые горячие, напряженные и увлекательные поединки в период пяти дней, назвав это "Неделей противостояний".
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С 24 по 28 января состоится 11 баскетбольных дерби:
Майами – Бостон;
Лейкерс – Клипперс;
Филадельфия – Бруклин;
Голден Стэйт – Мемфис;
Шарлотт – Чикаго;
Финикс – Даллас;
Миннесота – Мемфис;
Голден Стэйт – Торонто;
Филадельфия – Денвер;
Бруклин – Нью-Йорк;
Бостон – Лейкерс.
Многие фанаты ранее выражали мнение, что НБА нужно сделать что-то подобное, и вот они наконец получили то, чего хотели.