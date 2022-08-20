Настоящее безумие: Огромное количество людей образовалось в очереди на матч Леброна в CrawsOver Pro-Am
Американец собрал тысячи фанатов на улице.
Сегодня ночью в матчах полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am участие примут несколько звездных игроков НБА.
В Сиэтле выступит ключевой баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс. Фанаты, узнав об этом, образовались в огромную очередь, чтобы посетить игру звездного американца.
Отметим, вход на матчи CrawsOver Pro-Am свободный, ввиду чего местные фанаты устроили стоят в очереди с раннего утра, чтобы попасть на матчи вечером.
Напомним, лига называется CrawsOver – это полулюбительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.
Ранее сообщалось, что Лейкерс объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом.