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Баскетбол

Настоящее безумие: Огромное количество людей образовалось в очереди на матч Леброна в CrawsOver Pro-Am

Американец собрал тысячи фанатов на улице.
Вчера, 23:18
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images
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Сегодня ночью в матчах полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am участие примут несколько звездных игроков НБА.

В Сиэтле выступит ключевой баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс. Фанаты, узнав об этом, образовались в огромную очередь, чтобы посетить игру звездного американца.

Отметим, вход на матчи CrawsOver Pro-Am свободный, ввиду чего местные фанаты устроили стоят в очереди с раннего утра, чтобы попасть на матчи вечером.

Напомним, лига называется CrawsOver – это полулюбительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.

Ранее сообщалось, что Лейкерс объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс фото
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