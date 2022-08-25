Бруклин может задействовать Симмонса на необычной позиции

Не факт, что игроку понравится такая роль, но ограниченный ростер может вынудить команду пойти на такой шаг.

После того, как Кевин Дюрант решил все свои разногласия с руководством, а Кайри Ирвинг согласился провести в команде еще один сезон, Бруклин может начать наигрывать новые схемы вокруг своих звезд.

При этом, один игрок может получить не совсем привычные обязанности. Как сообщает журналист The Athletic Алекс Шиффер, Нетс думают над тем, чтобы использовать защитника Бена Симмонса в качестве центрового - подобное уже случалось с Дюрантом, когда Бруклин играл маленькой пятеркой.

"Ник Клэкстон и Дай’Рон Шарп остаются единственными двумя центровыми в составе. Были слухи о том, что в новом сезоне Симмонс сыграет в центре, ведь Дюрант уже делал это раньше в составе смоллбола".

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Проведя пару напряженных месяцев, Нетс, похоже, готовы к сложному сезону. Им все еще нужно сделать некоторые шаги, чтобы завершить сбор команды чемпионского калибра.