iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Бруклин может задействовать Симмонса на необычной позиции

Не факт, что игроку понравится такая роль, но ограниченный ростер может вынудить команду пойти на такой шаг.
Сегодня, 14:59
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images
0 0 0

После того, как Кевин Дюрант решил все свои разногласия с руководством, а Кайри Ирвинг согласился провести в команде еще один сезон, Бруклин может начать наигрывать новые схемы вокруг своих звезд.

При этом, один игрок может получить не совсем привычные обязанности. Как сообщает журналист The Athletic Алекс Шиффер, Нетс думают над тем, чтобы использовать защитника Бена Симмонса в качестве центрового - подобное уже случалось с Дюрантом, когда Бруклин играл маленькой пятеркой.

"Ник Клэкстон и Дай’Рон Шарп остаются единственными двумя центровыми в составе. Были слухи о том, что в новом сезоне Симмонс сыграет в центре, ведь Дюрант уже делал это раньше в составе смоллбола". 

Читай также: "Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Проведя пару напряженных месяцев, Нетс, похоже, готовы к сложному сезону. Им все еще нужно сделать некоторые шаги, чтобы завершить сбор команды чемпионского калибра. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Бруклин Нетс Бен Симмонс
0 0 0

Статьи по теме

Бывший центровой Бостона и Кливленда уехал в Китай Бывший центровой Бостона и Кливленда уехал в Китай
Родман передумал лететь в Россию на помощь заключенной баскетболистке Родман передумал лететь в Россию на помощь заключенной баскетболистке
Никакой халявы для фанатов: игроки Атлетико после матча будут отдавать футболки на аукцион Никакой халявы для фанатов: игроки Атлетико после матча будут отдавать футболки на аукцион
Роджерс рассказал, чем отличаются ситуации продажи Магуайра и Фофана Роджерс рассказал, чем отличаются ситуации продажи Магуайра и Фофана
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Бразилия возглавляет рейтинг
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Европа17:01
Никакой халявы для фанатов: игроки Атлетико после матча будут отдавать футболки на аукцион
Европа16:34
Роджерс рассказал, чем отличаются ситуации продажи Магуайра и Фофана
Формула 115:57
Исполнительный директор Ф1: В 2023 году Гран-при Франции не будет
Теннис15:30
Костюк пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250
НБА14:59
Бруклин может задействовать Симмонса на необычной позиции
Украина14:57
Александрия в голевом матче обыграла Ингулец
Лига конференций14:45
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа14:44
Ливерпуль намерен решить проблемы в полузащите игроком Атлетико
Чм-202214:35
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Бразилия возглавляет рейтинг
Лига Европы14:20
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK