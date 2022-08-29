Уэстбрук и Митчелл могут быть задействованы в трехсторонней сделке между Лейкерс и Ютой

Ни для кого не секрет, что Юта собирается уйти в перестройку, и для этого ей нужно обменять свою звезду Донована Митчелла. Главным претендентом на звездного защитника является Нью-Йорк, однако переговоры между клубами зашли в тупик.

Еще одна организация Западной конференции, Лейкерс, хочет избавиться от Расселла Уэстбрука. И теперь появилась вероятность того, что все эти три команды могут поучаствовать в трехсторонней сделке, передает New York Post.

Согласно источнику, Митчелл отправится в Никс, Юта возьмет на себя контракт Уэстбрука, а Лейкерс надеются заполучить ролевиков, которые помогут команде выйти в постсезон. Двумя такими вариантами называются Боян Богданович (Юта) и Эван Фурнье (Никс).

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Что касается Уэстбрука, то Джаз не будут оставлять его в ростере, а выкупят его котракт, после чего Расти сможет подписать новое соглашение уже с другой командой.