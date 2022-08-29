iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Уэстбрук и Митчелл могут быть задействованы в трехсторонней сделке между Лейкерс и Ютой

Для этого им понадобится помощь Никс.
Сегодня, 12:40
Расселл Уэстбрук и Донован Митчелл / https://nypost.com/ / Getty Images
Расселл Уэстбрук и Донован Митчелл / https://nypost.com/ / Getty Images
0 0 0

Ни для кого не секрет, что Юта собирается уйти в перестройку, и для этого ей нужно обменять свою звезду Донована Митчелла. Главным претендентом на звездного защитника является Нью-Йорк, однако переговоры между клубами зашли в тупик.

Еще одна организация Западной конференции, Лейкерс, хочет избавиться от Расселла Уэстбрука. И теперь появилась вероятность того, что все эти три команды могут поучаствовать в трехсторонней сделке, передает New York Post.

Согласно источнику, Митчелл отправится в Никс, Юта возьмет на себя контракт Уэстбрука, а Лейкерс надеются заполучить ролевиков, которые помогут команде выйти в постсезон. Двумя такими вариантами называются Боян Богданович (Юта) и Эван Фурнье (Никс).

Читай также: Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете

Что касается Уэстбрука, то Джаз не будут оставлять его в ростере, а выкупят его  котракт, после чего Расти сможет подписать новое соглашение уже с другой командой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Расселл Уэстбрук Донован Митчелл
0 0 0

Статьи по теме

Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете
Немного не повезло: Сборная Украины уступила в овертайме Исландии Немного не повезло: Сборная Украины уступила в овертайме Исландии
Оклахома требует от НБА исключение на почти 5 миллионов долларов из-за травмы Холмгрена Оклахома требует от НБА исключение на почти 5 миллионов долларов из-за травмы Холмгрена
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ "Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
Помочь журналистам

Видео

"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:02
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
Европа15:32
Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге
Европа14:58
Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал
Украина14:55
Металлист и Ингулец не смогли выявить победителя
Европа14:40
Страсти в клубе Ракицкого: Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой
Теннис14:40
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки
Европа14:35
Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме
Теннис14:15
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
Бокс14:04
Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Джошуа
Европа13:58
Манчестер Юнайтед следит за игроком соперника Шахтера по группе Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK