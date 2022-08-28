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Баскетбол

Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете

Игрок мог получить более серьезную травму, но все обошлось.
Сегодня, 17:23
Данило Галлинари / Bleacher Report
Данило Галлинари / Bleacher Report
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Сезон 2022/23 для форварда Бостона Данило Галлинари начался далеко не лучшим образом.

Во время матча отбора на чемпионат мира 2023 году против сборной Грузии итальянец получил серьезную травму колена, из-за которой он не смог продолжить встречу.

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Изначально были опасения, что Данило порвал крестообразную связку колена. Однако, как сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Галлинари получил разрыв мениска.

Из-за данной травмы игрок пропустит Евробаскет, групповой этап которого для итальянской сборной, которая играет в одной группе с Украиной, пройдет в Милане

Напомним, что 34-летний баскетболист в нынешнее межсезонье подписал 2-летний контракт с Селтикс на 13,3 миллиона долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет данило галлинари сборная Италии по баскетболу
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