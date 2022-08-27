Оклахома требует от НБА исключение на почти 5 миллионов долларов из-за травмы Холмгрена

Команда намерена найти замену игроку, который не сможет играть весь следующий сезон.

Прогнозировалось, что Оклахома станет одной из самых захватывающих и многообещающих команд в НБА в предстоящем сезоне. Но недавняя новость о травме Чета Холмгрена стала серьезным ударом по команде.

Ожидается, что 20-летний бигмен пропустит весь сезон-2022/23 из-за травмы сустава Лисфранка в ноге. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Тандер подали заявку на исключение для травмированных игроков на сумму 4,95 миллиона долларов.

The Oklahoma City Thunder have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $4.95 million due to the season-ending loss of Chet Holmgren, per sources. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2022

Исключение для травмированных игроков может быть эффективным для команд, которые не смогут рассчитывать на своих баскетболистов долгое время из-за травм. Это дает им возможность заменить его, даже если команда уже превысила потолок зарплат.

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Сообщается, что если не будет непредвиденных обстоятельств, запрос Оклахомы будет удовлетворен и команда сможет найти замену Холмгрену на рынке свободных агентов.

Чет Холмгрен был выбран ОКС под вторым номером на драфте НБА 2022 года. Выпускник Гонзаги может стать одним из лучших бигменов НБА в будущем.