Капитан сборной Украины по баскетболу Пустовой: Нас на ЧМ никто не ждет, мы там никому не нужны

По мнению игрока, ФИБА не желает видеть Украину на турнире, а потому на матчи нашей команды ставят судей, которые выполняют "нужную" работу.

В среду, 24 августа, сборная Украины по баскетболу продолжила свой путь в отборе на чемпионат мира-2023, проиграв первый матч сборной Италии 89:97.

Некоторые действия судей вызывали вопросы, о чем в интервью рассказал центровой украинской команды Артем Пустовой.

"Первая половина игры была очень удачной для нас", - цитирует Пустового Суспільне. "Мы играли в быстрый баскетбол, останавливали итальянцев и реализовывали свои быстрые прорывы, набирали легкие очки. Во второй половине, к сожалению, включились и соперники, и судьи. Очень много дали штрафных нашим оппонентам. Каждое касание - фол".

"Не знаю, может, это только моя мысль. Может быть, Украину никто не ждет на чемпионате мира, мы там никому не нужны. Это уже идет не спорт, а скорее бизнес. Ну приедем мы, проиграем. А там, в первую очередь, люди смотрят на возможную прибыль. Не исключаю того, что арбитры на матч с Италией были невысокого уровня - им дали команду, они исполнили".

Артем Пустовой также вспомнил акцию сборной Украины на День Независимости. Тогда украинская команда записала видео, в котором все представители сборной стояли с плакатами, а на них были перечислены преступления России во время вторжения в Украину.

"Это была идея Ильи Сидорова. Он предложил сделать футболки с этими надписями, чтобы мы вышли в них на разминку перед матчем. Но в ФИБА повели себя не лучшим образом и не разрешили нам провести эту акцию. На официальную часть перед матчем выходить в подобных футболках было запрещено".

"ФИБА хочет быть ко всем лояльной. Не называет вещи своими именами. Ни разу не назвала войну в Украине войной. Трусы. Из-за того, что ФИБА запретила футболки, мы за день до игры сделали плакаты. Хотели ко Дню Независимости напомнить людям о преступлениях России".

Следующий матч сборная Украины проведет против сборной Исландии в субботу, 27 августа. Начало встречи - 23:00 по киевскому времени.