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Баскетбол

ЛеБрон заявил о желании сыграть в одной команде с младшим сыном

Готовимся к тому, что через 5 лет будем лицезреть на паркете 43-летнего Джеймса.
Сегодня, 00:30
Бронни, ЛеБрон и Брайс Джеймсы / https://www.instagram.com/kingjames/
Бронни, ЛеБрон и Брайс Джеймсы / https://www.instagram.com/kingjames/
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Ни для кого не секрет, что ЛеБрон Джеймс хочет играть в НБА вместе со своим сыном Бронни. Суперзвезда Лейкерс много лет открыто говорил об этом. Но теперь, когда его старшему сыну технически осталось всего год до того, как он сможет присоединиться к профессионалам, "Король" поставил перед собой следующую цель.

В недавней статье Криса Балларда из Sports Illustrated ЛеБрон сказал, что потенциально может играть достаточно долго, чтобы дождаться в НБА своего младшего сына Брайса, которому на данный момент 15 лет, а значит, что он сможет попасть в лигу не ранее 2027 года.

"Я бы определенно посмотрел, кто получит выбор в первом раунде (драфта) в 2024, 2025 годах. То же самое касается и 2026, 2027 годов", - цитирует Джеймса ClutchPoints. "Я обращаю внимание на такие вещи", — сказал ЛеБрон, когда его спросили о его планах играть с сыновьями.

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"Я чувствую, что мог бы играть довольно долго. Так что все зависит от моего тела, но, что более важно, от моего разума. Если мой разум может оставаться острым, свежим и мотивированным, тогда небо для меня не предел. Я могу выйти за рамки этого. Но посмотрим".

ЛеБрону Джеймсу исполнится 38 лет в начале следующего сезона, который станет для него 20-м в карьере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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