Звезда НБА ЛеБрон Джеймс и известный рэпер Дрейк стали инвесторами топового футбольного клуба

При этом для "Короля" это уже второй подобный случай.

В среду, 31 августа, стало известно о том, что RedBird Capital Partners стала новым владельцем Милана, выкупив его у Elliott Management за 1,2 миллиарда евро.

Помимо RedBird в сделке была задействована бейсбольная франшиза Нью-Йорк Янкис и лос-анджелесский инвестиционный фонд Main Street Advisors, инвесторами которого являются звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс и знаменитый рэпер Дрейк, передает Yahoo.

Янкис и Main Street Advisors стали владельцами 10% акций "росонери". The Washington Post сообщил, что доли Джеймса и Дрейка являются "пассивными", что означает, что их инвестиции в команду связаны с их участием в Main Street, а не финансированием непосредственного приобретения клуба.

Стоит отметить, что Милан стал вторым футбольным клубом, чьим акционером будет Джеймс. Ранее в 2011 году он стал партнером Тома Вернера и Джона Генри, основателями Fenway Sports Group, которой принадлежит Ливерпуль и бейсбольная команда Бостон Ред Сокс.