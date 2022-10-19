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Баскетбол

Голден Стэйт получил чемпионские перстни перед встречей с Лейкерс

Для кого-то это был первый подобный опыт, но не для ветеранов команды.
Сегодня, 08:44
Игудала, Карри, Грин, Томпсон / Getty Images
Игудала, Карри, Грин, Томпсон / Getty Images
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Рано утром среды, 19 октября, в Сан-Франциско в Чейз Центре состоялась вторая игра нового сезона НБА. После того, как Бостон обыграл Филадельфию в стартовом поединке, эстафету подхватили Голден Стэйт и Лейкерс.

Перед тем, как команды вышли на паркет для выяснения сильнейшего, прошло чествование Уорриорз, которые стали чемпионами лиги по итогам сезона-2021/22.

Традиционно игрокам и тренерскому штабу "воинов" были презентованы чемпионские перстни.

Сразу после этого баскетболисты начали матч, в котором Голден Стэйт не испытал особых проблем с калифорнийцами, одержав победу со счетом 123:109.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз
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