Голден Стэйт получил чемпионские перстни перед встречей с Лейкерс

Для кого-то это был первый подобный опыт, но не для ветеранов команды.

Рано утром среды, 19 октября, в Сан-Франциско в Чейз Центре состоялась вторая игра нового сезона НБА. После того, как Бостон обыграл Филадельфию в стартовом поединке, эстафету подхватили Голден Стэйт и Лейкерс.

Перед тем, как команды вышли на паркет для выяснения сильнейшего, прошло чествование Уорриорз, которые стали чемпионами лиги по итогам сезона-2021/22.

Традиционно игрокам и тренерскому штабу "воинов" были презентованы чемпионские перстни.

Forever in the rafters pic.twitter.com/AnhuHtatf3 — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022

Сразу после этого баскетболисты начали матч, в котором Голден Стэйт не испытал особых проблем с калифорнийцами, одержав победу со счетом 123:109.