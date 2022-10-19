Голден Стэйт получил чемпионские перстни перед встречей с Лейкерс
Для кого-то это был первый подобный опыт, но не для ветеранов команды.
Рано утром среды, 19 октября, в Сан-Франциско в Чейз Центре состоялась вторая игра нового сезона НБА. После того, как Бостон обыграл Филадельфию в стартовом поединке, эстафету подхватили Голден Стэйт и Лейкерс.
Перед тем, как команды вышли на паркет для выяснения сильнейшего, прошло чествование Уорриорз, которые стали чемпионами лиги по итогам сезона-2021/22.
Традиционно игрокам и тренерскому штабу "воинов" были презентованы чемпионские перстни.
October 19, 2022
Forever in the rafters pic.twitter.com/AnhuHtatf3— Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022
Сразу после этого баскетболисты начали матч, в котором Голден Стэйт не испытал особых проблем с калифорнийцами, одержав победу со счетом 123:109.