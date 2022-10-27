ЛеБрон повторил свой худший старт сезона в карьере, проиграв первые четыре матча

Минувшей ночью Лейкерс неудачно съездили в гости к Денверу, вновь проиграв - на этот раз со счетом 99:110. Команда из Лос-Анджелеса проиграла все четыре игры старта нового регулярного сезона НБА.

Как сообщает Marca, со звездой "озерников" ЛеБроном Джеймсом подобное случалось всего раз - в его дебютном сезоне в лиге в составе Кливленда-2003/04.

В НБА на данный момент есть всего три команды, которые все еще не побеждали: Лейкерс, Орландо и Сакраменто. При этом Мэджик провели уже пять матчей, а Кингз - всего три.

Подобному ужасному старту кампании явно не помогает то, что ЛАЛ имеют худший процент попадания трехочковых на отрезке из четырех матчей за всю историю (22% - минимум 125 бросков было выброшено). К тому же они имеют один из худших рейтингов в нападении (97.1) за последние 20 лет.

В ночь на 29 октября Лейкерс сыграют на выезде с Миннесотой.