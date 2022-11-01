НБА: Юта выиграла уже шестой матч, Бруклин прервал серию поражений

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь с 31 октября на 1 ноября состоялись семь матчей. Филадельфия сумела выиграть без Эмбиида, Пол Джордж принес победу Клипперс, а геройства Джа Морэнта не помогли Мемфису.

Шарлотт – Сакраменто 108:115 (34:24, 33:28, 18:37, 23:26)

Шарлотт: Вашингтон (28), Убре (16), Смит (15 + 7 подборов + 8 передач + 6 перехватов), Пламли (12 + 10 подборов), Хэйворд (12 + 6 передач) – старт; Макдэниэлс (13), Букнайт (6), Ричардс (4), Маледон (2), Тор (0).

Сакраменто: Хертер (26), Барнс (16 + 9 подборов), Мюррэй (12), Сабонис (9 + 16 подборов + 7 передач), Фокс (8) – старт; Митчелл (23 + 5 потерь), Монк (7), Лайлс (6), Деллаведова (3), Дэвис (3), Холмс (2), Лень (0), Окпала (0).

Вашингтон – Филадельфия 111:118 (28:30, 24:22, 21:34, 38:32)

Вашингтон: Порзингис (32 + 9 подборов), Бил (20 + 6 передач), Моррис (19), Гилл (11), Кузма (9 + 7 подборов) – старт; Хатимура (10), Бартон (7), Гибсон (2), Гэффорд (1), Авдия (0), Дэвис (0).

Филадельфия: Макси (28), Харден (23 + 7 подборов + 17 передач), Харрис (16), Мелтон (16), Такер (13) – старт; Ньянг (12), Харрелл (7), Хауз (2), Тайбулл (1), Рид (0), Милтон (0).

Торонто – Атланта 139:109 (34:28, 30:25, 31:27, 44:29)

Торонто: Сиакам (31 + 12 подборов + 6 передач), Трент (21), Барнс (21 + 7 подборов + 8 передач), Ануноби (14 + 6 перехватов), Колоко (9) – старт; Буше (11), Ачиува (10), Бэнтон (5), Берч (5), Шэмпени (4), Даутин (4), Флинн (4), Харпер (0), Эрнангомес (0).

Атланта: Мюррэй (20 + 9 передач), Янг (14 + 10 передач + 10 потерь), Капела (13), Коллинз (12 + 12 подборов), Хантер (11) – старт; Дж. Холидэй (12), Оконгву (8), Крейчи (5), Джонсон (5), Камински (4), Мартин (3), Гриффин (2), А. Холидэй (0), Форрест (0).

Бруклин – Индиана 116:109 (33:18, 28:36, 31:31, 24:24)

Бруклин: Дюрэнт (36 + 9 подборов + 7 передач), Ирвинг (28 + 6 передач), Клэкстон (19 + 9 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (8 + 8 подборов), Харрис (7) – старт; Самнер (6), Ватанабе (5), Шарп (4), М-ф Моррис (3), Миллс (0).

Индиана: Дуарте (30), Хилд (22 + 7 передач), Халибертон (11 + 8 подборов + 7 потерь), Тернер (7), Смит (3) – старт; Матурин (16), Джексон (8), Макконнелл (6), Джонсон (4), Битадзе (2), Бриссетт (0), Нембард (0).

Милуоки – Детройт 110:108 (34:23, 26:29, 28:25, 22:31)

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 7 подборов), Холидэй (25 + 7 подборов + 10 передач), Б. Лопес (24 + 9 подборов), Аллен (9), Картер (0) – старт; Портис (15 + 12 подборов), Хилл (3), Мэттьюз (3), Нвора (0), Боучэмп (0), Ибака (0).

Детройт: Каннингем (27 + 7 передач + 5 потерь), Богданович (23), Айви (19 + 7 подборов), Стюарт (11 + 11 подборов), Бей (10) – старт; Диалло (13), Ливерс (3), Ноэл (2), Хэйс (0).

Юта – Мемфис 121:105 (23:26, 38:18, 36:30, 24:31)

Юта: Маркканен (31 + 11 подборов + 4 блок-шота), Конли (15), Кларксон (11 + 7 подборов + 7 передач), Олиник (7), Вандербилт (7 + 7 подборов) – старт; Бизли (18), Секстон (15), Хортон-Такер (13), Агбаджи (4), Поттер (0), Александер-Уокер (0), Азубуйке (0).

Мемфис: Морэнт (37), Брукс (19), Кончар (4), Альдама (3 + 8 подборов), Адамс (2 + 9 подборов) – старт; Джонс (12 + 5 потерь), Кларк (8), Тиллман (8), Лофтон (5), Чендлер (3), Уильямс (2), Родди (2).

Клипперс – Хьюстон 95:93 (30:23, 21:29, 22:24, 22:17)

Клипперс: Джордж (35 + 9 подборов + 8 передач + 6 перехватов), Зубац (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), М-с Моррис (11), Кеннард (8 + 10 подборов), Джексон (6 + 6 передач) – старт; Пауэлл (9), Мэнн (4), Коффи (3), Батюм (2), Бостон (1).

Хьюстон: Шенгюн (14 + 9 подборов), Грин (13), Портер (13), Гордон (12), Смит (4) – старт; Мартин (23), Исон (6), Мэтьюз (3), Никс (3), Гаруба (2 + 8 подборов), Кристофер (0).