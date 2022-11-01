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Баскетбол

Лень сыграл против Шарлотт, но провел на паркете наименьшее время в сезоне

Украинский центровой не порадовал набранными очками.
Сегодня, 08:58
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images
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В рамках очередного игрового дня в Национальной баскетбольной лиге Сакраменто выиграли свой второй матч, одолев на выезде Шарлотт Хорнетс.

Украинский центровой "королей" Алексей Лень вышел на площадку в конце второй четверти и успел выполнить лишь один бросок из-под кольца, который чудом не смог реализовать.

В общем, бигмен провел на паркете минуту и ​​57 секунд и кроме выполненного броска отметился лишь одним персональным замечанием.

Отметим, что в прошлых матчах Лень получал по три минуты игрового времени. В общей сложности в трех матчах сезона у Алексея только одно набранное очко.

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