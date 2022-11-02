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Баскетбол

НБА: Майами нанес поражение Голден Стэйт, Финикс одержал шестую победу

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за вторник, 1 ноября.
Сегодня, 08:25
Майами обыграл Голден Стэйт / Getty Images
Майами обыграл Голден Стэйт / Getty Images
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Во вторник, 1 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.

Майами – Голден Стэйт 116:109 (33:24, 25:32, 28:38, 30:15)

Майами: Батлер (23 + 8 передач), Адебайо (19 + 7 подборов + 6 передач), Лаури (13 + 9 передач), Калеб Мартин (5), Хирро (2) – старт; Струс (24), Робинсон (17), Дедмон (9), Винсент (4 + 8 подборов).

Голден Стэйт: Карри (23 + 13 подборов + 13 передач + 5 потерь), Уиггинс (21), Томпсон (19), Грин (5), Луни (4) – старт; Грин (9 + 9 подборов), Пул (9 + 5 потерь), Джером (8), Муди (6), Уайзмен (5).

Бруклин – Чикаго 99:108 (27:25, 31:27, 22:25, 19:31)

Бруклин: Дюрант (32 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), О'Нил (20), Клэкстон (10 + 10 подборов), Харрис (8), Ирвинг (4 + 7 передач) – старт; Ватанабе (10), Миллс (9), Самнер (4), Дьюк (2), Эдвардс (0), Томас (0).

Чикаго: Лавин (29), Дерозан (20), Досунму (17), Уильямс (12 + 7 подборов), Вучевич (7 + 15 подборов) – старт; Драгич (15), Карузо (4), Джонс (4), Грин (0).

Оклахома-Сити – Орландо 116:108 (33:32, 30:34, 22:22, 31:20)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 6 передач + 5 потерь), Дорт (14), Робинсон-Эрл (11), Гидди (7 + 10 передач), Уильямс (6) – старт; Покушевски (16 + 9 подборов), Мэнн (13), Дженг (8), Бэйзли (4), Уиггинс (3), Джо (0).

Орландо: Картер (30 + 12 подборов), Ф. Вагнер (20 + 7 передач), Банкеро (15 + 8 подборов), Бол (13 + 12 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Росс (0) – старт; Хэмптон (10), Саггс (9), Окики (6), Хьюстан (3), Бамба (2), Харрис (0).

Финикс – Миннесота 116:107 (24:20, 30:27, 30:26, 32:34)

Финикс: К. Джонсон (29), Бриджес (19), Букер (18 + 7 подборов), Пол (15 + 8 подборов + 12 передач), Бийомбо (8 + 4 блок-шота) – старт; Пэйн (8), Шэмет (8), Лэндейл (4), Крэйг (4), Шарич (3), Ли (0).

Миннесота: Эдвардс (24), Таунс (24 + 10 подборов + 7 передач), Гобер (7 + 9 подборов), Расселл (5), Макдэниэлс (4) – старт; Рид (13), Науэлл (10), Маклафлин (9), Принс (8), Андерсон (3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Финикс Санз Голден Стейт Уорриорз
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