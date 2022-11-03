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Баскетбол

Смарт возмутился будущей работой своего бывшего тренера в Бруклине

Игрок не понимает, что вообще происходит в ситуации с Име Удокой.
Сегодня, 17:46
Маркус Смарт / Getty Images
Маркус Смарт / Getty Images
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Отстраненный на год бывший тренер Бостона Име Удока с большой долей вероятности возглавит Бруклин, где заменит недавно уволенного Стива Нэша.

Однако Маркус Смарт, бывший подопечный Удоки, не рад такому развитию событий.

"Его имя было оклеветано и уничтожено, и было сказано: "Вероятно, он больше не будет тренировать", — цитирует Смарта Marca. "А через пару месяцев он, возможно, станет тренером одного из наших главных соперников?. Это тяжело. Это не имеет смысла".

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Напомним, что Име Удока был отстранен в минувшее межсезонье от работы за нарушение кодекса организации. Новым тренером "кельтов" стал его ассистент Джо Маззулла. При нем команда идет с балансом побед 4-3.

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