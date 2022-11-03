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Баскетбол

НБА: Лейкерс в овертайме обыграли Новый Орлеан, Торонто разгромил Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за среду, 2 ноября.
Сегодня, 08:28
Лейкерс - Новый Орлеан / Getty Images
Лейкерс - Новый Орлеан / Getty Images
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В среду, 2 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно одиннадцать матчей.

Филадельфия – Вашингтон 111:121 (25:31, 26:26, 39:34, 21:30)

Филадельфия: Макси (32), Харден (24 + 10 передач), Харрис (16 + 9 подборов), Такер (5), Тайбулл (2) – старт; Ньянг (13), Хауз (12), Милтон (5), Рид (2), Харрелл (0).

Вашингтон: Порзингис (30 + 9 подборов), Бил (29), Кузма (18 + 8 подборов), Моррис (6 + 6 передач), Гилл (2) – старт; Бартон (11), Гэффорд (10), Хатимура (10 + 10 подборов), Авдия (5 + 8 подборов).

Кливленд – Бостон 114:113 OT (35:27, 15:29, 33:20, 24:31, 7:6)

Кливленд: Гарлэнд (29 + 12 передач), Митчелл (25 + 6 передач), Леверт (15 + 8 подборов), Мобли (15 + 7 подборов), Аллен (14 + 14 подборов) – старт; Лав (8), Уэйд (6), Р. Лопес (2), Окоро (0), Осман (0).

Бостон: Браун (30 + 8 подборов), Тейтум (26 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота + 6 потерь), Смарт (16), Хорфорд (12 + 12 подборов), Уайт (3 + 6 передач) – старт; Брогдон (15), Г. Уильямс (11 + 7 подборов), Корнет (0), Хаузер (0).

Майами – Сакраменто 110:107 (33:32, 20:19, 24:25, 33:31)

Майами: Хирро (26 + 12 подборов), Лаури (22 + 7 передач), Адебайо (20 + 11 подборов + 6 передач), Струс (10), Калеб Мартин (8) – старт; Винсент (10), Дедмон (10 + 8 подборов), Робинсон (4).

Сакраменто: Хертер (22), Сабонис (22 + 12 подборов + 8 передач), Барнс (12 + 7 подборов), Митчелл (9), Мюррэй (7) – старт; Монк (19 + 7 передач), Деллаведова (5), Холмс (4), Дэвис (4), Лайлс (3).

Нью-Йорк – Атланта 99:112 (32:21, 33:36, 10:32, 24:23)

Нью-Йорк: Брансон (20), Барретт (19), Рэндл (14), Робинсон (8 + 12 подборов), Фурнье (3) – старт; Топпин (12), Куикли (11 + 16 подборов), Реддиш (6), Хартенштайн (3 + 4 блок-шота), Роуз (3), Граймс (0).

Атланта: Мюррэй (36 + 9 передач + 6 перехватов), Хантер (21), Янг (17 + 7 передач), Коллинз (12 + 13 подборов), Капела (8 + 10 подборов) – старт; А. Холидэй (8), Оконгву (4 + 7 подборов), Дж. Холидэй (3), Гриффин (3), Крейчи (0), Джонсон (0), Мартин (0), Камински (0).

Чикаго – Шарлотт 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18)

Чикаго: Уильямс (16), Вучевич (14 + 13 подборов), Лавин (10 + 6 передач), Дерозан (9 + 8 подборов + 5 потерь), Досунму (8) – старт; Грин (17 + 8 подборов), Драгич (16), Джонс (10), Карузо (6), Терри (0).

Шарлотт: Убре (24), Пламли (11 + 13 подборов), Смит (10 + 6 передач), Вашингтон (8 + 7 подборов), Хэйворд (7) – старт; Макдэниэлс (11 + 5 перехватов), Букнайт (7), Тор (4), Ричардс (4), Джонс (2), Маледон (0).

Милуоки – Детройт 116:91 (31:26, 25:21, 29:21, 31:23)

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 12 подборов + 5 перехватов), Холидэй (26 + 7 подборов), Б. Лопес (11 + 7 подборов), Аллен (5), Картер (4) – старт; Нвора (12), Портис (10 + 9 подборов), Хилл (7), Боучэмп (3), Ибака (3), Мэттьюз (3), Т. Адетокумбо (0).

Детройт: Бей (22), Стюарт (16 + 10 подборов), Богданович (14 + 7 потерь), Каннингем (10), Айви (7) – старт; Хэйс (5), Нокс (4), Ноэл (4), Диалло (4), Ливерс (3), Джозеф (2 + 6 передач), Ки (0), Макгрудер (0).

Хьюстон – Клипперс 101:109 (24:34, 29:22, 26:30, 22:23)

Хьюстон: Шенгюн (26 + 13 подборов), Портер (22 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Грин (22), Смит (2), Гордон (0) – старт; Никс (12), Исон (6 + 7 подборов), Гаруба (6), Мэтьюз (3), Мартин (2).

Клипперс: Джордж (28 + 5 потерь), М-с Моррис (21 + 10 подборов), Джексон (12), Кеннард (6), Зубац (5) – старт; Браун (13 + 7 подборов), Пауэлл (9), Уолл (6), Мэнн (5), Батюм (4), Коффи (0).

Сан-Антонио – Торонто 100:143 (31:32, 18:32, 21:40, 30:39)

Сан-Антонио: Бэйтс-Диоп (17), Джонс (7 + 8 подборов + 7 передач), Пелтль (6 + 5 потерь), Лэнгфорд (5), Сохан (2) – старт; Брэнэм (13), Ричардсон (10), Дженг (9), Макдермотт (9), Бэсси (9), Коллинз (8 + 8 подборов), Холл (3), Барлоу (2).

Торонто: Трент (24), Сиакам (22 + 10 подборов + 11 передач), Ануноби (18 + 5 перехватов), Барнс (15), Колоко (2) – старт; Буше (17 + 8 подборов), Бэнтон (13), Ачиува (12), Флинн (8), Портер (5), Янг (5), Берч (2), Даутин (0), Эрнангомес (0).

Даллас – Юта 103:100 (23:35, 24:15, 27:28, 29:22)

Даллас: Дончич (33 + 11 передач + 5 потерь), Динуидди (20), Финни-Смит (4), Макги (4), Буллок (3) – старт; Вуд (21 + 10 подборов), Пауэлл (9), Грин (6), Хардуэй (3), Клебер (0).

Юта: Кларксон (22 + 8 передач), Вандербилт (15), Маркканен (14 + 7 подборов), Конли (11 + 8 передач), Олиник (6) – старт; Секстон (19), Бизли (9 + 8 подборов), Гэй (2), Хортон-Такер (2), Кесслер (0).

Портленд – Мемфис 106:111 (23:30, 22:22, 27:26, 34:33)

Портленд: Саймонс (31 + 8 передач), Грант (23), Нуркич (23 + 13 подборов), Харт (5), Шарп (2) – старт; Джонсон (10), Юбэнкс (7), Литтл (3), Уинслоу (2 + 8 подборов).

Мемфис: Бэйн (29 + 8 подборов), Морэнт (20 + 9 подборов + 7 передач + 8 потерь), Адамс (14 + 11 подборов), Альдама (11 + 7 подборов), Брукс (9) – старт; Кончар (10), Родди (10), Кларк (6), Джонс (2).

Лейкерс – Новый Орлеан 120:117 OT (23:27, 33:17, 26:35, 29:32, 9:6)

Лейкерс: Уокер (28), Джеймс (20 + 10 подборов + 8 передач), Дэвис (20 + 16 подборов + 4 блок-шота), Браун (15 + 10 подборов), Беверли (0) – старт; Уэстбрук (13 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Райан (11), Ривз (7), Гэбриэл (6).

Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 7 передач), Макколлум (22 + 9 подборов + 8 передач), Мерфи (12), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Маршалл (9) – старт; Альварадо (15), Нэнс (11 + 8 подборов), Дэниэлс (8), Грэм (4), Хэйс (0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА
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