НБА: Голден Стэйт проиграл четвертый матч подряд, Денвер не без проблем одолел Оклахому
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации в ночь с 3 на 4 ноября прошло только два поединка.
Орландо – Голден Стэйт 130:129 (30:30, 23:35, 43:33, 34:31)
Орландо: Саггс (26 + 9 передач), Банкеро (22 + 8 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (19), Картер (14 + 9 подборов), Бол (4) – старт; Окики (16 + 9 подборов), Хэмптон (15), Харрис (12), Хьюстан (2), Бамба (0).
Голден Стэйт: Карри (39 + 9 передач + 5 потерь), Томпсон (27), Луни (17 + 7 подборов), Уиггинс (15), Грин (8 + 7 передач) – старт; Пул (11), Грин (7), Уайзмен (2), Джером (2), Муди (1).
Оклахома-Сити – Денвер 110:122 (29:42, 28:29, 38:22, 15:29)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37), Дорт (19), Гидди (16), Робинсон-Эрл (10 + 7 подборов), Покушевски (6 + 7 подборов) – старт; Уильямс (8), Уильямс (5), Мэнн (4), Дженг (3), Бэйзли (2), Мускала (0).
Денвер: Гордон (27), Дж. Мюррэй (24), Йокич (15 + 13 подборов + 14 передач + 10 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Портер (11) – старт; Браун (15 + 9 передач), Грин (7), Рид (5), Ннаджи (4), Браун (3).