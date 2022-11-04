iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Голден Стэйт проиграл четвертый матч подряд, Денвер не без проблем одолел Оклахому

Представляем результаты матчей НБА за прошедшую ночь.
Сегодня, 07:22
Орландо обыграл Голден Стэйт / Getty Images
Орландо обыграл Голден Стэйт / Getty Images
0 0 0

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации в ночь с 3 на 4 ноября прошло только два поединка. 

Орландо – Голден Стэйт 130:129 (30:30, 23:35, 43:33, 34:31)

Орландо: Саггс (26 + 9 передач), Банкеро (22 + 8 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (19), Картер (14 + 9 подборов), Бол (4) – старт; Окики (16 + 9 подборов), Хэмптон (15), Харрис (12), Хьюстан (2), Бамба (0).
Голден Стэйт: Карри (39 + 9 передач + 5 потерь), Томпсон (27), Луни (17 + 7 подборов), Уиггинс (15), Грин (8 + 7 передач) – старт; Пул (11), Грин (7), Уайзмен (2), Джером (2), Муди (1).

Оклахома-Сити – Денвер 110:122 (29:42, 28:29, 38:22, 15:29)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37), Дорт (19), Гидди (16), Робинсон-Эрл (10 + 7 подборов), Покушевски (6 + 7 подборов) – старт; Уильямс (8), Уильямс (5), Мэнн (4), Дженг (3), Бэйзли (2), Мускала (0).
Денвер: Гордон (27), Дж. Мюррэй (24), Йокич (15 + 13 подборов + 14 передач + 10 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Портер (11) – старт; Браун (15 + 9 передач), Грин (7), Рид (5), Ннаджи (4), Браун (3).

0 0 0

Статьи по теме

NaVi в первом же матче на RIO Major сыграет против одной из лучших команд мира NaVi в первом же матче на RIO Major сыграет против одной из лучших команд мира
Шахтер и Лига Европы: потенциальные соперники и когда следующие матчи Шахтер и Лига Европы: потенциальные соперники и когда следующие матчи
"Начали одновременно играть": Луческу попытался объяснить провал Динамо "Начали одновременно играть": Луческу попытался объяснить провал Динамо
IEM Rio Major: Vitality и Cloud9 вышли с Стадию легенд IEM Rio Major: Vitality и Cloud9 вышли с Стадию легенд
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Фенербахче 0:2 Видео голов матча 03.11.2022 Лиги Европы
Динамо - Фенербахче 0:2 Видео голов матча 03.11.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:12
NaVi в первом же матче на RIO Major сыграет против одной из лучших команд мира
Лига Европы10:05
Шахтер и Лига Европы: потенциальные соперники и когда следующие матчи
Лига Европы09:42
"Начали одновременно играть": Луческу попытался объяснить провал Динамо
Киберспорт09:21
IEM Rio Major: Vitality и Cloud9 вышли с Стадию легенд
ЧМ-202209:00
Саудовская Аравия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Игровые08:46
Плей-офф MLB: Хьюстон вышел вперед и теперь в шаге от победы в Мировой серии
НБА08:30
Бруклин дисквалифицировал Кайри Ирвинга
Лига Европы07:50
Шахтер или Барселона: фанаты Манчестер Юнайтед выбирают будущего соперника в Лиге Европы
Теннис07:35
Итоговый турнир-2022 (WTA). Швентек легко одолела Гарсию, Касаткина выиграла свой матч
НБА07:22
НБА: Голден Стэйт проиграл четвертый матч подряд, Денвер не без проблем одолел Оклахому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK