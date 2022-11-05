НБА: Лейкерс дома уступили Юте, Уорриорз проиграли пятый матч подряд

Минувшей ночью сразу 24 команды сошлись в 12-ти матчах Национальной баскетбольной ассоциации.

Бруклин без отстраненного Кайри Ирвинга уничтожил Вашингтон, Лейкерс снова проиграли. То же самое касается и действующих чемпионов Голден Стэйт, которые не могут победить уже на протяжении последних пяти матчей.

Вашингтон – Бруклин 86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32)

Вашингтон: Бил (20), Кузма (19), Порзингис (14 + 10 подборов), Гилл (8), Моррис (4) – старт; Авдия (4), Гэффорд (4), Гибсон (4), Бартон (3), Дэвис (2), Кисперт (2), Хатимура (2), Гудвин (0).

Бруклин: Дюрант (28 + 9 подборов + 11 передач), Клэкстон (18 + 9 подборов), О'Нил (13 + 8 передач), Самнер (11), Харрис (8) – старт; Томас (17 + 6 передач), Ватанабе (14 + 8 подборов), Дьюк (11), Миллс (5), М-ф Моррис (3), Шарп (0).

Индиана – Майами 101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)

Индиана: Хилд (25 + 9 подборов + 5 потерь), Халибертон (22 + 9 подборов + 9 передач), Тернер (16 + 7 подборов), Смит (0), Дуарте (0) – старт; Матурин (23), Джексон (6), Макконнелл (4), Нембард (4 + 6 передач), Бриссетт (1).

Майами: Хирро (29 + 5 потерь), Адебайо (18 + 10 подборов + 5 потерь), Струс (17 + 7 подборов), Лаури (10), Калеб Мартин (6) – старт; Винсент (15), Дедмон (4), Робинсон (0), Хайсмит (0).

Детройт – Кливленд 88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22)

Детройт: Каннингем (19), Айви (18), Бей (18), Богданович (6), Стюарт (6) – старт; Ливерс (11), Нокс (3), Джозеф (3), Хэйс (2), Ноэл (2), Макгрудер (0), Диалло (0).

Кливленд: Аллен (23 + 7 подборов), Леверт (15 + 6 передач), Мобли (11 + 8 подборов + 8 блок-шотов), Окоро (9), Уэйд (0) – старт; Лав (21 + 8 подборов + 10 передач), Осман (15 + 6 передач), Нето (10), Стивенс (6), Диаките (2), Р. Лопес (0).

Филадельфия – Нью-Йорк 104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)

Филадельфия: Макси (31 + 7 передач), Харрис (23 + 9 подборов), Харрелл (14 + 7 подборов), Мелтон (12 + 9 передач), Такер (3) – старт; Ньянг (6), Милтон (6), Тайбулл (4), Коркмаз (3), Рид (2 + 6 перехватов).

Нью-Йорк: Брансон (23 + 7 передач), Барретт (22 + 9 подборов), Рэндл (17 + 10 подборов + 6 потерь), Граймс (2), Робинсон (0) – старт; Топпин (17), Реддиш (11), Хартенштайн (8 + 10 подборов), Куикли (4), Фурнье (2), Роуз (0), Симс (0).

Бостон – Чикаго 123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32)

Бостон: Тейтум (36 + 12 подборов + 6 передач), Браун (16), Смарт (12), Хорфорд (11), Уайт (7) – старт; Брогдон (25), Хаузер (8), Г. Уильямс (4), Корнет (4).

Чикаго: Дерозан (46), Вучевич (24 + 12 подборов), Лавин (16 + 7 подборов), Досунму (11), Уильямс (7) – старт; Карузо (5), Драгич (5), Грин (5), Джонс (0).

Мемфис – Шарлотт 130:99 (41:24, 30:23, 33:22, 26:30)

Мемфис: Брукс (23), Бэйн (19), Адамс (13 + 19 подборов), Морэнт (12 + 11 передач + 5 потерь), Альдама (12) – старт; Кларк (13), Родди (11), Джонс (11), Кончар (8), Ларэвиа (4 + 9 подборов), Чендлер (2), Тиллман (2), Уильямс (0).

Шарлотт: Убре (17), Вашингтон (10), Смит (8), Пламли (7 + 7 подборов), Макдэниэлс (4) – старт; Букнайт (14), Макгауэнс (12), Тор (11), Ричардс (9 + 9 подборов), Маледон (7), Джонс (0).

Сан-Антонио – Клипперс 106:113 (18:28, 40:26, 28:28, 20:31)

Сан-Антонио: Джонс (18 + 6 передач), Джонсон (16 + 7 подборов), Сохан (6), Пелтль (4 + 7 подборов), Брэнэм (2) – старт; Васселл (29), Макдермотт (10), Коллинз (9), Бэйтс-Диоп (7), Ричардсон (5).

Клипперс: Джордж (35 + 5 потерь), Зубац (17 + 15 подборов + 4 блок-шота), Джексон (14), М-с Моррис (8 + 7 подборов), Кеннард (2) – старт; Уолл (15 + 6 передач), Пауэлл (13 + 7 подборов), Коффи (6), Батюм (3), Мэнн (0).

Даллас – Торонто 111:110 (31:29, 31:28, 34:24, 15:29)

Даллас: Дончич (35 + 8 подборов + 6 передач), Динуидди (21 + 7 передач), Финни-Смит (11), Пауэлл (9), Буллок (2) – старт; Вуд (13), Грин (7), Хардуэй (6), Макги (5), Клебер (2).

Торонто: Ануноби (27 + 7 подборов + 5 перехватов), Сиакам (18 + 7 подборов + 6 передач), Трент (12), Барнс (11 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Колоко (2) – старт; Буше (17 + 9 подборов), Ачиува (15 + 8 подборов), Портер (6), Янг (2), Бэнтон (0).

Новый Орлеан – Голден Стэйт 114:105 (26:27, 35:27, 27:25, 26:26)

Новый Орлеан: Ингрэм (26), Макколлум (20 + 8 подборов), Уильямсон (16), Валанчюнас (8), Джонс (4) – старт; Нэнс (20 + 8 подборов), Мерфи (10), Альварадо (10), Грэм (0), Маршалл (0).

Голден Стэйт: Пул (20 + 9 передач + 5 потерь), Куминга (18), Лэмб (16), Муди (14), Луни (5) – старт; Джером (18), Роллинз (7), Уайзмен (5), Грин (2), Болдуин (0).

Миннесота – Милуоки 102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20)

Миннесота: Эдвардс (24), Таунс (22 + 11 подборов), Расселл (9), Макдэниэлс (9), Гобер (7 + 13 подборов) – старт; Науэлл (13), Рид (8), Принс (6), Андерсон (4), Маклафлин (0).

Милуоки: Холидэй (29 + 8 подборов + 6 передач), Я. Адетокумбо (26 + 14 подборов + 11 передач), Аллен (10), Б. Лопес (7 + 8 подборов), Картер (6) – старт; Портис (18 + 8 подборов), Боучэмп (14), Мэттьюз (3), Хилл (2), Нвора (0), Т. Адетокумбо (0).

Финикс – Портленд 106:108 (28:25, 21:34, 31:27, 26:22)

Финикс: Букер (25 + 5 потерь), Эйтон (24 + 8 подборов), Бриджес (12), Пол (7 + 11 передач), К. Джонсон (0) – старт; Ли (13), Лэндейл (9), Крэйг (8), Шэмет (6), Бийомбо (2), Шарич (0), Окоги (0).

Портленд: Грант (30), Нуркич (14 + 8 подборов), Уинслоу (12 + 9 подборов + 9 передач), Шарп (10), Харт (7 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Литтл (12), Джонсон (11), Юбэнкс (10), Уокер (2).

Лейкерс – Юта 116:130 (34:40, 28:35, 33:25, 21:30)

Лейкерс: Дэвис (22 + 8 подборов), Уокер (19), Джеймс (17 + 10 подборов + 8 передач), Браун (12), Беверли (5) – старт; Уэстбрук (26 + 6 передач), Ривз (5), Гэбриэл (5), Райан (3), Тоскано-Андерсон (2), Джонс (0), Нанн (0), Кристи (0).

Юта: Маркканен (27 + 13 подборов), Кларксон (20 + 7 подборов), Олиник (18), Конли (15 + 10 передач), Вандербилт (9) – старт; Секстон (17), Кесслер (8), Хортон-Такер (7), Александер-Уокер (6), Бизли (3), Агбаджи (0), Гэй (0), Фонтеккьо (0), Азубуйке (0).