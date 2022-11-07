Дэвис - о старте Лейкерс 2-7: Я знаю, что соперники нас боятся

При этом результаты "озерников" говорят об обратном.

Минувшей ночью Лейкерс проиграли Кливленду на своем паркете 100:114. Для калифорнийцев данное поражение стало уже седьмым в первых девяти играх сезона.

По мнению звезды ЛАЛ Энтони Дэвиса, не стоит смотреть на результаты команды, ведь в ее составе выступают такие игроки, которые несут угрозу остальным 29 коллективам НБА.

"У нас есть много парней, о которых команды должны беспокоиться", - цитирует Дэвиса BasketNews.

"Мы не та команда, о которой свидетельствуют наши результаты. Но в любой конкретный вечер наша команда может сыграть очень хорошо и взорваться. Я точно знаю, что команды боятся нас".

Пока, по мнению Дэвиса, команды боятся Лейкерс, "пурпурно-золотые" идут 14-ми в таблице Западной конференции. Хуже только Хьюстон с показателем 1-9 на старте сезона.