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Баскетбол

Основатель Nike: Мы разорвали отношения с Ирвингом и меня это устраивает

Кайри из-за своих необдуманных (или все же обдуманных) действий потерял 11 миллионов долларов в год.
Вчера, 21:39
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Отношения между разыгрывающим Бруклина Кайри Ирвингом и известной компанией Nike с большой долей вероятности разорваны навсегда, сообщает официальный сайт НБА. О таком развитии недавних событий заявил основатель компании Фил Найт.

"Я сомневаюсь, что все вернется к тому, как было", — сказал Найт. "Но я не знаю наверняка. Кайри преступил черту. Это вот так как-то просто. Он сделал несколько заявлений, которые мы просто не можем принять, и поэтому мы разорвали отношения. И меня это устраивает".

Напомним, что недавное Nike объявила о приостановлении сотрудничества с Кайри Ирвингом после того, как игрок прорекламировал фильм, основанный на книге, полной антисемитских тезисов. Этому не помогло также и то, что баскетболист не стал извиняться.

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Ирвинг подписал контракт с Nike в 2011 году, а с 2014 года у него была именная линия кроссовок, а его ежегодная рекламная сделка оценивалась не менее чем в 11 миллионов долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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