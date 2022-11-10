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Баскетбол

Комиссар НБА встретился с Ирвингом для обсуждения его проблемы

Баскетболист все еще остается далеким от решения всех возникших проблем.
Сегодня, 18:49
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Отстраненный защитник Бруклина Кайри Ирвинг встретился с комиссаром НБА Адамом Сильвером, сообщает официальный сайт НБА.

Нетс отстранили Ирвинга, как минимум, на пять игр без сохранения оплаты после того, как он отказался извиняться за продвижение антисемитского фильма.

Это произошло через несколько часов после того, как Сильвер заявил, что игрок принял "безрассудное решение" опубликовать у себя в Twitter ссылку на данный фильм, и заявил, что встретится с ним в течение недели.

Наконец-то они это сделали. Однако сама встреча и ее детали остались конфиденциальными.

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Ирвинг пропустил свою четвертую игру против Никс (112:85). Ранее было объявлено, что Кайри сможет вернуться в состав, если он выполнит шесть поставленных условий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Адам Сильвер

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