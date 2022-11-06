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Баскетбол

Бруклин назвал шесть условий, при выполнении которых Ирвинг вернется в состав

У Кайри все еще есть варианты для искупления своей вины, как минимум, перед своей командой.
Сегодня, 10:52
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Минувшей ночью Бруклин обыграл на выезде Шарлот со счетом 98:94. Вторую игру подряд пропустил разыгрывающий Нетс Кайри Ирвинг, которого клуб отстранил "минимум на 5 матчей" за продвижение скандального антисемитского фильма, а также нежелание приносить извинения за содеянное.

Как сообщает The Athletic, у скандальной звезды НБА все еще остаются шансы на то, чтобы вернуться в состав. Для этого ему нужно выполнить всего-лишь шесть условий, поставленных перед ним клубом:

- Кайри должен извиниться за то, что опубликовал ссылку на фильм, при этом осуждая его как опасный контент. Он также должен дать понять, что не разделяет антисемитские убеждения;

- пожертвовать 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе (она уже отказалась принимать от него деньги);

- пройти специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организует команда;

- пройти специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, организованные Бруклином;

- встретиться с представителями  Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина;

- по завершению первых пяти пунктов, Кайри должен встретиться с владельцем Нетс Джо Цаем и представителями клуба, и продемонстрировать, что он действительно осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверить, что подобное в его исполнении никогда не повторится.

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Стоит отметить, что Nike, который приостановил сотрудничество с Кайри, тоже выставил условия, при выполнении которых работа с баскетболистом возобновится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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