ЛеБрон: То, что сделал Ирвинг, навредило многим людям - я это не уважаю

ЛеБрон Джеймс прокомментировал скандал, связанный с его бывшим одноклубником Кайри Ирвингом, который прорекламировал фильм, основанный на книге, полной антисемитских тезисов.

"То, что сделал Кайри, причинило вред многим людям, и с тех пор он извинился", — цитирует Джеймса SportsNet. "Он причинил некоторый вред, это печально. Но я не поддерживаю причинение вреда людям, когда речь идет о вашем голосе, вашей платформе или чем-то еще".

"Поэтому не имеет значения, какого цвета ваша кожа, какого вы роста, в каком положении вы находитесь. Если вы рекламируете, требуете или говорите вредные вещи любому сообществу, которые вредят людям, я не уважаю это и не одобряю".

Звезда Лейкерс признался, что не знает, что будет с Ирвингом, которого отстранили от игр за команду, а Nike приостановил с ним сотрудничество, также отменив выпуск очередной линейки его именных кроссовок Kyrie 8.

"Я не знаю. В конце концов, Кайри отвечает сам за себя", — сказал Джеймс. "Он уже не ребенок, ему 30 лет. Я не знаю направления, шаги, которые он предпринимает, но он извинился за то, что сказал, и я надеюсь, что он понимает, что то, что он сказал, причинило вред многим людям".

"Мы - люди, никто из нас не совершенен. Но я надеюсь, что он понимает, что он сделал, и действия, которые он предпринял, просто вредны для многих людей".

"I don't condone any hate. To any kind, any race...What Kyrie did caused some harm to a lot of people...I don't respect it."



LeBron James on the drama surrounding former running mate Kyrie Irving 🗣



(via @michaelcorvoNBA) pic.twitter.com/OnT1U7arOs