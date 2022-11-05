Игрок Далласа заявил, что арбитр обматерил его, выписывая технический фол

Спенсеру Динуидди не нравится, когда его оскорбляют у него за спиной.

В ночь на субботу, 5 ноября, Даллас в тяжелейшем матче обыграл Торонто со счетом 111:110.

За 47,8 секунды до конца второй четверти рефери Тони Бразерс выписал технический фол защитнику Маверикс Спенсеру Динуидди за саркастические аплодисменты. Позже, по словам Динуидди, Бразерс использовал ненормативную лексику, описывая его в разговоре с другим игроком Далласа, назвав того "гребаным ублюдком" (b*tch ass motherf*cker).

"Я даже не злюсь на то, что он сказал. Все что-то говорят, когда они расстроены, чувствуют себя обиженными. Это нормально. Просто скажи это мне в лицо", - цитирует Спенсера ESPN. "Я извиняюсь перед Тони Бразерсом за то, что, казалось, разозлило его, а именно за аплодисменты. Он посчитал это неуважением".

Тони Бразерс (в центре)

"Если вы смотрите игры, и я знаю, что судьи это делают, вы видите, что я хлопаю, чтобы привлечь внимание моих товарищей по команде, и все в таком роде. Но в этом не было ничего личного".

"И во-вторых, я хотел бы сказать, что не только хотел бы вернуть свои деньги (за штраф), но и не хотел бы, чтобы меня называли гребаным ублюдком в разговоре с моими товарищами по команде".

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После восьми сыгранных матчей Даллас идет на шестом месте в таблице Западной конференции, имея баланс побед 5-3.