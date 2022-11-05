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Баскетбол

Полиция расследует обвинения отчисленного игрока Сан-Антонио в сексуальных домогательствах

Сама организация Сперс также может пострадать, поскольку не прислушалась к просьбам бывшего психолога команды повлиять на игрока.
Сегодня, 12:39
Джош Примо / Getty Images
Джош Примо / Getty Images

Полиция начала расследование утверждений о том, что бывший защитник Сан-Антонио Джошуа Примо неоднократно обнажался перед бывшим психологом команды во время консультационных сессий, сообщает ESPN.

Доктор Хиллари Котен подала иск против Сперс и Примо, утверждая, что 19-летний парень демонстрировал ей свои гениталии девять раз во время нескольких сеансов.

В дополнение к гражданскому иску, который был подан в округе Бексар, в который входит Сан-Антонио, Котен подала уголовный иск против Примо.

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Офис шерифа округа Бексар сообщил Associated Press, что "установил контакт с жертвой, причастной к инциденту с Джошуа Примо". Офис шерифа назвал это "предварительным расследованием обвинений" против Примо.

В своем иске бывший психолог команды заявила, что САС ничего не сделали, чтобы наказать Примо или решить ее проблемы, "несмотря на ее многочисленные жалобы на ненадлежащее сексуальное поведение Примо".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

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