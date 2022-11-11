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Баскетбол

Комиссар НБА убежден, что Ирвинг не является антисемитом

Адам Сильвер немного поделился итогами разговора с Кайри.
Сегодня, 16:30
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер недавно встретился с разыгрывающим Бруклина Кайри Ирвингом. Во время встречи они обсудили сложившуюся ситуацию, отстранение игрока и то, что им делать дальше.

Сильвер, являющийся евреем, поведал, что он понял в результате разговора с Ирвингом.

"Без сомнения, Кайри Ирвинг - не антисемит. Это тот, кого я знаю уже десять лет, и я никогда не слышал от него ни одного антисемитского слова или, честно говоря, ненависти к какой-либо группе", — цитирует Сильвера ESPN.

"Является ли он антисемитом или нет, не имеет отношения к ущербу, причиняемому публикацией ненавистнического контента".

Напомним, что ранее ЛеБрон Джеймс поддержал своего бывшего товарища по Кливленду, заявив, что Кайри должен играть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Адам Сильвер

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